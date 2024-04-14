Харьковчан необходимо избавить от страха и гарантировать суд над бандеровцами – Кеворкян
Необходимо вести прагматичную и эффективную работу с населением Харькова, которое находятся сейчас в подвешенном состоянии.
Об этом на канале «Супер.Уралов.» заявил экс-депутат Харьковского горсовета, публицист Константин Кеворкян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Опираясь на прагматичность харьковчан, стоит донести, что Россия даст вам многое, лучше жить в России, в мирном городе. Это может быть от списания каких-нибудь коммунальных долгов и прочего – до нормального развития промышленности. Сейчас об этом не говорится, судьба Харькова подвешена. И это, естественно, вызывает у людей отторжение. И эти вещи необходимо донести.
Второе, понятно, что многие наговорили и глупости, и вели себя не очень достойно. Но если мы вспомним опыт работы Советского Союза с ГДР, то мы помним, что жители зоны оккупации, которая отошла Советскому Союзу, это тоже вчерашние гитлерюгенд, какие-то немецкие полицейские, которые давали клятву, это был такой человеческий материал. И чрезвычайно важен и необходим суд над военными преступниками, которые принимают на себя грехи народа. В этом был и смысл Нюрнбергского трибунала: вот это преступники, а немецкий народ не виноват», – объяснил публицист.
«Надо снять тяжесть этого внутреннего греха, тревоги, и люди пойдут навстречу, избавившись от страха за будущее. Если мы предлагаем личную безопасность и перспективу на экономическое развитие, то, опираясь на здравый смысл, мы ту массу людей, которых мы иногда называем бюргерами, но это 80% населения, привлечём на свою сторону. Что касается фанатиков, то понятно, это вопрос работы спецслужб, вопрос подавления», – заключил Кеворкян.
Спасибо!
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