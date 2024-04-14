Харьковчан необходимо избавить от страха и гарантировать суд над бандеровцами – Кеворкян

Необходимо вести прагматичную и эффективную работу с населением Харькова, которое находятся сейчас в подвешенном состоянии.

Об этом на канале «Супер.Уралов.» заявил экс-депутат Харьковского горсовета, публицист Константин Кеворкян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Опираясь на прагматичность харьковчан, стоит донести, что Россия даст вам многое, лучше жить в России, в мирном городе. Это может быть от списания каких-нибудь коммунальных долгов и прочего – до нормального развития промышленности. Сейчас об этом не говорится, судьба Харькова подвешена. И это, естественно, вызывает у людей отторжение. И эти вещи необходимо донести.

Второе, понятно, что многие наговорили и глупости, и вели себя не очень достойно. Но если мы вспомним опыт работы Советского Союза с ГДР, то мы помним, что жители зоны оккупации, которая отошла Советскому Союзу, это тоже вчерашние гитлерюгенд, какие-то немецкие полицейские, которые давали клятву, это был такой человеческий материал. И чрезвычайно важен и необходим суд над военными преступниками, которые принимают на себя грехи народа. В этом был и смысл Нюрнбергского трибунала: вот это преступники, а немецкий народ не виноват», – объяснил публицист.