Харьковчан необходимо избавить от страха и гарантировать суд над бандеровцами – Кеворкян

Максим Столяров.  
14.04.2024 17:50
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Необходимо вести прагматичную и эффективную работу с населением Харькова, которое находятся сейчас в подвешенном состоянии.

Об этом на канале «Супер.Уралов.» заявил экс-депутат Харьковского горсовета, публицист Константин Кеворкян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходимо вести прагматичную и эффективную работу с населением Харькова, которое находятся сейчас в подвешенном...

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«Опираясь на прагматичность харьковчан, стоит донести, что Россия даст вам многое, лучше жить в России, в мирном городе. Это может быть от списания каких-нибудь коммунальных долгов и прочего – до нормального развития промышленности. Сейчас об этом не говорится, судьба Харькова подвешена. И это, естественно, вызывает у людей отторжение. И эти вещи необходимо донести.

Второе, понятно, что многие наговорили и глупости, и вели себя не очень достойно. Но если мы вспомним опыт работы Советского Союза с ГДР, то мы помним, что жители зоны оккупации, которая отошла Советскому Союзу, это тоже вчерашние гитлерюгенд, какие-то немецкие полицейские, которые давали клятву, это был такой человеческий материал. И чрезвычайно важен и необходим суд над военными преступниками, которые принимают на себя грехи народа. В этом был и смысл Нюрнбергского трибунала: вот это преступники, а немецкий народ не виноват», – объяснил публицист.

«Надо снять тяжесть этого внутреннего греха, тревоги, и люди пойдут навстречу, избавившись от страха за будущее. Если мы предлагаем личную безопасность и перспективу на экономическое развитие, то, опираясь на здравый смысл, мы ту массу людей, которых мы иногда называем бюргерами, но это 80% населения, привлечём на свою сторону. Что касается фанатиков, то понятно, это вопрос работы спецслужб, вопрос подавления», – заключил Кеворкян.

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