Харьковчане готовятся к боям в городе

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По мере того как набирает обороты анонсируемое Украиной контрнаступление на запорожском направлении, повышается тревожность у жителей харьковского региона. А участившиеся бои и обстрелы области только предвещают возможные бои в самом городе.

Большинство харьковчан понимают, что после того, как российская армия отразит все попытки военных формирований Украины на юге страны, последует наступление российской армии.

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Последние недели чаще слышно звуки артиллерийских боёв со стороны Купянска и границы с Белгородской областью. А вчерашние удары ВС РФ системами залпового огня «Ураган» в район Циркунов, подтверждают смещение линии фронта в сторону Харькова.

Как рапортовали проукраинские харьковские телеграмм каналы, вооружённые силы Российской Федерации ударили по жилым районам, где предположительно базировались боевики Украины. Нужно отметить, что любое освещение ударов России по Харьковской области «провластные» каналы преподносят как террор мирного населения, умалчивая факт размещения вооружённых людей в частных домах, которые покинуты владельцами.

Беря во внимание тот факт, что украинская власть не будет никого информировать и предупреждать, люди сами отслеживают все перемещения военной техники, в том числе поступления раненых в больницы города. По негласным сводкам с линии фронта и формируется правда, на которую опираются люди в своих дальнейших действиях. Только за последние дни – значительно увеличилось количество окон забитых фанерами в жилых районах города. А в магазинах можно наблюдать, как активно скупаются продукты и предметы первой необходимости.

Примечательно, что власти Харькова стараются обходить тему надвигающихся боёв, отвлекая внимание граждан такими вопросами как переименование улиц и станций метро. Мэр Харькова Терехов вместо того, чтобы заняться инспекцией и обустройством бомбоубежищ, которые могут стать необходимы в любой момент – обустраивает город высаживанием новых клумб и заменой скамеек в парках.

По указке Киева, харьковская власть, конечно же, доложила о более четырёх тысячах укрытий на территории Харькова, но при этом умолчала, что более половины либо закрыты, либо непригодны к использованию. Большинство таких убежищ – подвалы в жилых домах, и не соответствуют нормам гражданской обороны. К слову, жители уже привыкли к такому порядку вещей и больше ориентируется на станции метро. И чем чаще звучат звуки воздушной тревоги, тем больше людей можно наблюдать в направлении метрополитена.

Обстановка очень похожа, как перед 24 февраля 2022 года, когда власть, в том числе Харькова, знала о неминуемом начале военной операции России, но не посчитала нужным оповестить об этом граждан – сделав их живым щитом.

Видимо, и сегодня хотят повторить тот же сценарий, но только не берут во внимание, что возможное контрнаступление российской армии не будет ограничиваться северными и восточными районами города, а, как минимум, город будет взят в полукольцо со всеми вытекающими отсюда последствиями. И спасение жителей города Харькова находится только в их собственных руках и головах.