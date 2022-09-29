Харьковчане: «Нас же должны были освободить самыми первыми. Это надолго?!»

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Новости Украины

В Харькове сегодня заблокировали выходы со всех станций метро и люди в военной форме пошли отлавливать призывников с особым рвением.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора», пишет известный харьковский блогер Александр Кондрусик.

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Местные жители говорят, что это реакция на новость из России о частичной мобилизации. Зеленский решил оставшихся на Украине мужчин поставить под ружьё, тем более на фоне чудовищных потерь в районе Балаклеи, Изюма, Волчанска и Купянска. Их так тщательно скрывают, что вчера к харьковскому врачу, имевшему неосторожность об этом заговорить вслух, заявились с визитом и увезли с собой. Пока о нем ничего неизвестно, кроме того, что на него кто-то донес.

«Сейчас в Харькове за такие разговоры крепко по шапке получить можно» – написали мне сегодня из Харькова.

А еще фотографии прислали, как по городу укрепления строят и технику подбитую возят.

В это же время, в местных супермаркетах появились в продаже консервированная фасоль, ветчина и макароны, которые буквально недавно мой друг развозил по Харькову в качестве гуманитарной помощи от европейских партнеров.

Он даже фотографии этого всего добра прислал.

Ветчину, правда, сфотографировать не успел, он ее съел ещё вчера.

Харьковская власть в своем репертуаре – все по схемам у них работает. Гумпомощь от евробратьев не попадает к людям, вернее, она попадает, однако есть нюанс – вначале в магазин, потом за деньги к харьковчанам.

Что это, если не мародёрство, особенно учитывая то обстоятельство, что у людей в Харькове просто нет денег, и взять их негде!

Ещё в Харькове, на фоне начавшегося на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях референдума, люди совсем приуныли. Пошли разговоры, что это начало конца и дальше будет только распад, а у Харькова перспективы ближайшие крайне туманны, особенно в свете того, что представители киевской хунты продолжают бетонироваться и окапываться. Даже противотанковую канаву вокруг города выкопали.

В общем, по-хорошему город они не отдадут, это очевидно. Харьковчане задаются вопросом: неужели это надолго?! Нас же самыми первыми должны были бы освободить, мы же самые пророссийские?! Чем же мы так прогневили Всевышнего?! За что нас так?!

Вопросы без ответа. Видимо, именно за то, что самые пророссийские. Это очень похоже на изощренную месть киевского режима, отлично понимающего, как к нему относятся харьковчане. Поэтому и репрессии, потому и размещение военных и техники среди жилых кварталов, особенно в центре, чтобы от города в итоге ничего не осталось. Не им ведь его отстраивать, они скоро убегать начнут, спасая свои никчемные жизни…