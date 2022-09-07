Харьковчане продолжают ждать освобождения и радоваться ударам по ВСУ

07.09.2022  11:23 (Мск), Харьков
Александр Кондрусик.  
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Авторская колонка, Дзен, Украина, Харьков
Новости Украины

Сегодня в Харькове прилетело на Новые Дома, на улицу Олимпийскую. Кроме того, что укровояки получили свой «подарок» зацепило ещё коммерческий комплекс, находящийся рядом – автомойка, пиццерия, бильярдная и коммерческие номера.

Любили раньше такое строить в Харькове, особенно бывшие чиновники – можно в одном месте и машину помыть, и покушать, и в бильярд поиграть, и с подругой, которая не совсем жена, ненадолго уединиться.

Сегодня в Харькове прилетело на Новые Дома, на улицу Олимпийскую. Кроме того, что укровояки...

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Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет известный харьковский блогер Александр Кондрусик.

Комплекс, который пострадал, принадлежит бывшему начальнику ГАИ Дунаеву. Большому, кстати, патриоту Украины. Наверное, он это построил на свою пенсию, или с зарплаты откладывал ежемесячно. Там ещё две его машины сгорели  Тойота Ленд Крузер 200 и Тойота Ленд Крузер Прадо. В общем, поверил патриот и бывший начальник харьковского ГАИ в то, что смогут «захысныки» уберечь его и все его активы, нажитые «непосильным трудом».

Не принял он во внимание, что вместо того, чтобы защищать, укровояки будут прятаться за мирными, и за ним тоже.

Точно так же до сих пор верит в ВСУ ещё один бывший служивый, которого я знаю лично. Поступил в 1986 году в военное училище  имени  Крылова в Харькове, при СССР успел его закончить и служил пограничником. Конечно же, на украинско-российской границе.

Не знаю, какая у него была зарплата, но квартиру он себе купил в элитном новострое на Холодной Горе, и  последние лет 15,  как только в Европе сходила с конвейера новая модель Фольксваген Пассат такая машина попадала  в продажу на Украине, этот  пограничник сразу ехал в автосалон и покупал  такую себе.

Сейчас он уже пенсионер, сидит в Харькове, перешёл на украинский язык, Россию называет исключительно «МАсковией», ненавидит всё русское,  и свято верит, что Харьков будет и дальше украинским городом.

Я хорошо понимаю и того гаишника, и того пограничника – они из тех, очень немногих, кому эта «нэзалэжнисть» дала все, и даже немножко больше.

Большинство же харьковчан не смогли проникнуться таким вот патриотизмом, ну не всем же так везёт. Поэтому, они ждут освобождения, ждут, когда будет город, будет страна, в которой достойно жить можно будет всем, а не только тем редким везунчикам, которые сумели вовремя разобраться со своими «патриотическими» чувствами…

А пока в Харькове «калибруются» места скопления укровояк, и иногда достается имуществу «патриотов. Нельзя сказать, что простые харьковчане очень сильно переживают по этому поводу. А вот по поводу того, что укровояки продолжают прятаться за спинами мирных жителей, переживают сильно, и очень нервничают…

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