22.05.2018, Луганск, Владимир Гладков

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Харьковчанин бежал в ЛНР, скрываясь от повторной мобилизации в ВСУ

После повторной мобилизации в ряды ВСУ, контуженный в «АТО» солдат-срочник принял решение бежать на территорию ЛНР.

Об этом говорится в сюжете, опубликованном пресс-службой Народной Милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При входе в метро меня остановили и забрали в военкомат, а уже менее чем через две недели отправили проходить срочную службу в Боровую», – рассказал харьковчанин Илья подробности начала своей службы в ВСУ в 2014 году.

Находясь на срочной службе, парень на два месяца попал в зону «АТО», где был контужен, после чего был признан негодным и демобилизован. Однако через некоторое время к харьковчанину пришла повестка в военкомат.

«Ходил туда, пытаясь объяснить, что комиссован, но им было до лампочки, списан-не списан. Гребут всех», – заявил Илья.

Харьковчанин принял решение не тягаться с бюрократической машиной, а просто стараться не попадать в поле зрения военкоматов, и одно время ему это удавалось.

«С 1 мая этого года ситуация повторилась (как в 2014-м – ред.) Людей задерживают везде. Невозможно зайти в метро или выйти на улицу. Гребут даже в туалетах ночных клубов и на остановках общественного транспорта, забирают во время свадеб и выпускных экзаменов. Глядя на происходящее, я решил уехать в Луганск к родственникам», – рассказал он.

По словам харьковчанина, многие его друзья также не хотят воевать.

«Возвращаться в «АТО» я не хочу. Многие мои друзья тоже бегут от мобилизации. Кто в Россию уехал, кто за границу, кто куда. В ЛНР как-то безопаснее, здесь я чувствую себя лучше, чем в Харьковской области. Решил остаться здесь на постоянное место жительства и поступить на заочный в институт и работать», – поделился планами Илья.