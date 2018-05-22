22.05.2018, Луганск, Владимир Гладков
  435 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Мобилизация, Общество, Происшествия, Скандал, Украина

Харьковчанин бежал в ЛНР, скрываясь от повторной мобилизации в ВСУ


После повторной мобилизации в ряды ВСУ, контуженный в «АТО» солдат-срочник принял решение бежать на территорию ЛНР.

Об этом говорится в сюжете, опубликованном пресс-службой Народной Милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«При входе в метро меня остановили и забрали в военкомат, а уже менее чем через две недели отправили проходить срочную службу в Боровую», – рассказал харьковчанин Илья подробности начала своей службы в ВСУ в 2014 году.

Находясь на срочной службе, парень на два месяца попал в зону «АТО», где был контужен, после чего был признан негодным и демобилизован. Однако через некоторое время к харьковчанину пришла повестка в военкомат.

«Ходил туда, пытаясь объяснить, что комиссован, но им было до лампочки, списан-не списан. Гребут всех», – заявил Илья.

Харьковчанин принял решение не тягаться с бюрократической машиной, а просто стараться не попадать в поле зрения военкоматов, и одно время ему это удавалось.

«С 1 мая этого года ситуация повторилась (как в 2014-м – ред.) Людей задерживают везде. Невозможно зайти в метро или выйти на улицу. Гребут даже в туалетах ночных клубов и на остановках общественного транспорта, забирают во время свадеб и выпускных экзаменов. Глядя на происходящее, я решил уехать в Луганск к родственникам», – рассказал он.

По словам харьковчанина, многие его друзья также не хотят воевать.

«Возвращаться в «АТО» я не хочу. Многие мои друзья тоже бегут от мобилизации. Кто в Россию уехал, кто за границу, кто куда. В ЛНР как-то безопаснее, здесь я чувствую себя лучше, чем в Харьковской области. Решил остаться здесь на постоянное место жительства и поступить на заочный в институт и работать», – поделился планами Илья.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть