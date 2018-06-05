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Харьковчанина задержали при попытке угнать маршрутку
Полиция Харькова задержала неадекватного человека, который, угрожая водителю, пытался угнать маршрутку, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
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“Сообщение о неадекватном поведении неизвестного мужчины поступило в полицию, 4 июня около 18.00”, – говорится в сообщении.
48-летний харьковчанин выбежал на проезжую часть Александровского проспекта перед маршруткой. После этого мужчина забежал внутрь транспортного средства и начал угрожать водителю.
Мужчину задержали патрульные полицейские, которые немедленно прибыли на место происшествия. Злоумышленник не смог объяснить мотив своего поступка.
Транспортное средство возвращено водителю.
Метки: угон маршрутки, Харьков
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