Харьковщина: из-за пожара на военном полигоне прекратили учебу в ряде школ

13.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Продолжается ликвидация пожара на военном полигоне вблизи Чугуева, который начался несколько дней назад, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

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Горит камыш, трава и хвойная подстилка. Из-за пожара городские власти приняли решение приостановить учебный процесс в некоторых детских учреждениях. В частности, с 13 по 16 сентября занятия приостановили в Клугино-Башкировской общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней Чугуевского городского совета Харьковской области, Чугуевском дошкольном учебном заведении (яслях-саду) №2 Чугуевского городского совета Харьковской области, Дошкольном учебном заведении “Веселочка” при в/ч А-0501.

Также ограничивают на этот период массовые мероприятия.

Всего в Харьковской области площадь возгораний составляет около 30 гектаров. Огонь в разных местах нанес вред человеческому имуществу, уничтожил или повредил 3 хозяйственные постройки, 2 дома и металлический вагончик.