Харьковская элитка, или Русофобский припадок дочери Кушнарева

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Новости Украины

Харьковские власти объявили войну родному для 99 процентов жителей русскому языку.

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Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает известный харьковский блогер Александр «Псих» Кондрусик.

Ещё когда я учился на психологическом факультете харьковского педагогического университета, преподаватели на парах говорили – давайте так, мы общаемся на русском, а если кто-то заходит незнакомый в аудиторию, мы дружненько переходим на мову. Это было в 2007 году. Тогда как раз Ющенко на полную расправил крылья своей русофобии.

Для Харькова это было дико, тогда ещё мыслей ни у кого не было о проблеме языка. Ну исполняют они там в Киеве, и пусть себе исполняют, нужно же им показывать какую-то деятельность. Для нас не было это проблемой. Почему вспомнилось?!

На днях стало известно о том, что в Харьковском национальном университете ликвидирован факультет русского языка.

Немного истории. Ещё в начале двухтысячных, губернатор Харьковской области Евгений Кушнарёв начал активно возрождать юридический факультет в университет Каразина. Со всей Украины были приглашены лучшие преподаватели, под факультет была выделена часть здания военной академии имени Говорова.

Деньги из государственного бюджета никто не жалел. Возможностей и связей губернатора вполне было достаточно, для того чтобы воплотить в жизнь давнюю мечту… Татьяны Кагановской, в девичестве Кушнарёвой! Когда потом она в 2021 году стала ректором этого университета стало понятно – на манеже все те же. Элитки вообще любят вариться в собственном соку, а в Харькове, так и подавно.

Харьков – очень специфический город, что касается денег, политика становится очень гибкой и эластичной, её можно намотать даже на тризуб. Ну да ладно, возможно, Таня Кагановская, и в самом деле, богиня юриспруденции, но откуда, откуда эти дикие припадки русофобии?!

Ликвидировать в русском до мозга костей Харькове, в высшем учебном заведении номер один факультет русского языка, на котором говорит 99 % харьковчан (я знаю, о чем говорю!), это не просто дичь, это мегадичь!

Уверен – без «эксцесса исполнителя» дело не обошлось, и отсюда ещё одна дичь – это сделала дочь одного из самых пророссийских политиков за всю историю новейшей Украины Евгения Петровича Кушнарева.

Впрочем… а кто сказал, что нынешние харьковские элитки имеют какое-то отношение к харьковчанам?! Похоже, последним из таких был светлой памяти Геннадий Адольфович Кернес. Харьковчане поймут. И кстати, пока он был жив, те, которые сейчас типа элита, летали у него, как тряпки, решали вопросы жизнедеятельности города, а в политику носы свои не совали категорически! Даже Игорь Терехов, который вроде главный в городе, но в Мадрид его не выпустили…

Харьковский Университет был шестым в Российской империи, после Виленского, Дерптского, Московского, Санкт-Петербургского и Казанского…

Язык – это, и в самом деле, оружие. Очень мощное, на самом деле. Этим не стоит пренебрегать. Я так думаю!

Награды Харьковского национального университета. До них ещё не добрались…