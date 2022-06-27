Харьковская элитка, или Русофобский припадок дочери Кушнарева

27.06.2022  15:30 (Мск), Харьков
Александр Кондрусик .  
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Авторская колонка, Дзен, Местная власть, Образование, Русофобия, Украина, Харьков
Новости Украины

Харьковские власти объявили войну родному для 99 процентов жителей русскому языку.

Харьковские власти объявили войну родному для 99 процентов жителей русскому языку. Об этом в...

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Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает известный харьковский блогер Александр «Псих» Кондрусик.

Ещё когда я учился на психологическом факультете харьковского педагогического университета, преподаватели на парах говорили – давайте так, мы общаемся на русском, а если кто-то заходит незнакомый в аудиторию, мы дружненько переходим на мову. Это было в 2007 году. Тогда как раз Ющенко на полную расправил крылья своей русофобии.

Для Харькова это было дико, тогда ещё мыслей ни у кого не было о проблеме языка. Ну исполняют они там в Киеве, и пусть себе исполняют, нужно же им показывать какую-то деятельность. Для нас не было это проблемой. Почему вспомнилось?!

На днях стало известно о том, что в Харьковском национальном университете ликвидирован факультет русского языка.

Немного истории. Ещё в начале двухтысячных, губернатор Харьковской области Евгений Кушнарёв начал активно возрождать юридический факультет в университет Каразина. Со  всей Украины были приглашены лучшие преподаватели, под факультет была выделена часть здания военной академии имени Говорова.

Деньги из государственного бюджета никто не жалел. Возможностей и связей губернатора вполне было достаточно, для того чтобы воплотить в жизнь давнюю мечту… Татьяны Кагановской, в девичестве Кушнарёвой! Когда потом она в 2021 году стала ректором этого университета стало понятно – на манеже все те же. Элитки вообще любят вариться в собственном соку, а в Харькове, так и подавно.

Харьков – очень специфический город, что касается денег, политика становится очень гибкой и эластичной, её можно намотать даже на тризуб. Ну да ладно, возможно, Таня Кагановская, и в самом деле,  богиня юриспруденции, но откуда, откуда эти дикие припадки русофобии?!

Ликвидировать в русском до мозга костей Харькове, в высшем учебном заведении номер один факультет русского языка, на котором говорит 99 % харьковчан (я знаю, о чем говорю!), это не просто дичь, это мегадичь!

Уверен – без «эксцесса исполнителя» дело не обошлось, и отсюда ещё одна дичь – это сделала дочь одного из самых пророссийских политиков за всю историю новейшей Украины Евгения Петровича Кушнарева.

Впрочем… а кто сказал, что нынешние харьковские элитки имеют какое-то отношение к харьковчанам?! Похоже, последним из таких был светлой памяти Геннадий Адольфович Кернес. Харьковчане поймут. И кстати, пока он был жив, те, которые сейчас типа элита, летали у него, как тряпки, решали вопросы жизнедеятельности города, а в политику носы свои не  совали категорически! Даже  Игорь Терехов, который вроде главный в городе, но в Мадрид его не выпустили…

Харьковский Университет был шестым в Российской империи, после Виленского, Дерптского, Московского, Санкт-Петербургского и Казанского…

Язык – это, и в самом деле,  оружие. Очень мощное, на самом деле. Этим не стоит пренебрегать. Я так думаю!

Награды Харьковского национального университета. До них ещё не добрались…

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