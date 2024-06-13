Харьковская операция РФ привела к кризису ВСУ в Донбассе

Переброска украинских войск на Харьковское направление привела к кризису на донбасском фронте, и теперь, если киевское командование решит спасать ситуацию обратным броском, тогда о контрударе на Харьковщине можно забыть.

Об этом в видеоблоге украинского политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас образовался кризис на Покровском направлении с Авдеевки. Если мы сейчас его не локализуем, то он может перерасти в оперативно-тактический. А потом в оперативный. Почему к этому пришло? Потому что войска перебросили на укрепление Северного направления. А по логике войны Украина готовится к контрудару на Северном направлении, потому что дали нам соответствующее вооружение, и сейчас идут удары по логистике, связанной с Белгородской и Курской областью. И если будут оттуда оперативно переброшены резервы на это направление, там выполнение плана будет невозможным», – сказал Стариков.

«Они начали Старомихайловку – это Урожайное, Угледарское направление, там тоже начали двигаться. И сейчас по всему фронту было один удар, два удара, три удара, а сейчас начинают уже шесть-семь ударов. Именно тактические. Раз – ударили, не получилось, отошли, зашли с северного фланга – не получилось, пошли с южного фланга – не получилось, в лоб ударили – не получилось, зашли южнее южного фланга – получилось, пошли вверх. Это игра генштабов», – объяснил эксперт.