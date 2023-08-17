Харьковская «санитарная зона». Как идёт подготовка к её созданию

Что будет с Харьковом, и когда? Самый наболевший вопрос для харьковчан и жителей области. Сейчас вокруг Харьковского направления сосредоточено всё внимание. Военкоры и эксперты наперегонки высказывают умозаключения, делают выводы, но чаще ошибочные. Всё, что мы можем сегодня увидеть – не более, чем то, что нам нужно знать. Россия научилась засекречивать свои планы. В период военных действий – так нужно.

В последние дни сеть наполнилась аналитическими текстами о ситуации вокруг Купянска и Купянского направления. Порою – с иронией. Мол, ну что за заслуга взять село возле Купянска?..

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Тут хочется дать разъяснение.

Подаваемая информация о взятии одного села в сознании обывателя формируется как незначительный шаг российской армии. «Ну что там взять село?». Только село в понимании периода Великой Отечественной войны и сегодняшнего дня – совершенно разные понятия. Сегодня любое село в Харьковской области (кстати, в отличие от Запорожского направления!) – это населённый пункт с сотнями жителей, нередко с бетонными многоэтажками, инфраструктурой (АЗС, торговые центры, малые предприятия), которые ВСУ использует как укрепрайон. И, чтобы взять один такой укрепрайон, прикладывается немало усилий. Так что полемика и критика вокруг таких достижений – не более чем абсолютное незнание того, что происходит на линии фронта.

Отсюда можно сделать вывод. Раз российская армия продвигается – значит, имеет успехи. Но достаточно ли этого для взятия Купянска и Харькова? Однозначно – нет. Однако ведь и те силы РФ, которые сегодня сконцентрированы на Харьковском направлении, и не имеют таких задач.

Если проанализировать все сводки, то первоочередное – выманить максимальные силы противника в поля для их уничтожения, и не дать противнику закрепиться в населённых пунктах.

Сегодняшние военные шаги российской армии на Харьковском направлении – только подготовка к масштабному наступлению. Мы уже писали, что из ряда источников известно о формировании нескольких танковых армий в Белгородской, Курской областях и на Луганском направлении. И вот, чтобы они вступили в бой, проводится сегодняшняя работа. Задействованы практически все силы – от артиллерии до авиации для уничтожения мест дислокации ВСУ.

ВСУ перебрасывают на Харьковское направление резервы из Запорожья и Днепропетровска. К слову доезжают, из них не все. Часть уничтожается российскими ракетами – либо на подъезде, либо в пункте переброски (в том же Харькове на железнодорожных узлах).

Итак, работа по формированию санитарной/демилитаризованной зоны, куда войдёт Харьковский регион, активно ведётся. Резервы России ещё не задействованы, проводится подготовка.

А резервы Киева – истощаются. Новый мобилизационный ресурс ВСУ – мало подготовленный и с низкой мотивацией. Что способствует осуществлению планов России.