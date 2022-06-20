Харьковская семья бежала в Россию от бывшего друга, ставшего нацистом

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Новости Украины

Харьковский говор слышен за километр, и его невозможно перепутать ни с каким другим. Они уехали из Харькова месяц тому назад. В голосе по телефону слышался страх, больших трудов стоило разговорить собеседницу.

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Историю этой семьи в колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает известный харьковский блогер Александр «Псих» Кондрусик

Харьковский говор слышен за километр, и его невозможно перепутать ни с каким другим. Они уехали из Харькова месяц тому назад. В голосе по телефону слышался страх, больших трудов стоило разговорить собеседницу.

Свете около 40, муж чуть старше. Жили на Шишковке. Света говорит: видела с балкона боевые действия – вертолеты, технику, перестрелки. Было страшно. Нервы не выдержали, переехали в другой район, за Одесскую. Там гораздо спокойнее, Харьков город большой, в одном конце гремит, в другом – тишина.

Был у них друг семьи, очень близкий друг. В 2014 этот друг, проникнувшись идеями Майдана, пошел на войну. Русских убивать, как он сказал. Через 2 дня попал в Иловайский котел, бросил оружие, драпал так, что пятки сверкали. После этого пути друзей разошлись, отдалились они из-за некоторых политических разногласий.

Муж Светы всегда симпатизировал России, не особо это скрывая, как и подавляющее большинство адекватных харьковчан. Иногда созванивались, все на общие темы, некоторых моментов старались избегать. И так почти восемь лет. Но ведь недаром говорят – битому неймется. В конце февраля «друг» пошел в военкомат и примкнул к нацикам.

Потом оказался в неонацистской батальоне, названном в честь чудовища из морских глубин. Харьковчане знают. Вот этот вот друг и позвонил мужу Светы однажды утром.

В общем, смотри Андрей, всех своих, за кем чего знаю, в духе – российское гражданство, родственники оттуда, симпатии к России и прочее я уже сдал. Ты один остался. Ты это, прояви себя как-то. Докажи свою преданность Украине, давай к нам, оружие мы тебе выдадим (он уже в батальоне не последним человеком был), иначе, сам понимаешь, придем и за тобой.

Вот такой вот был разговор.

Света рассказывает, что видела, как в процессе разговора муж менялся в лице, отвечал односложно. Потом, положив трубку, поведал, о чем беседовали.

Не стали они ждать, когда «друг» нанесет визит вместе с побратымами, они же не ходят по одному. Через пару дней Света и Андрей уехали, забрав детей, младшему из которых всего 5. Все оставили – и дом, и в доме, только самое необходимое взяли, много ли поместится в легковушки, когда полная машина людей?!

Ехать пришлось через Западную Украину, на Польшу, потом в Беларусь и дальше в Россиюшку. Никто из них даже не думал в Европе оставаться, изначально в Россию были намерены пробираться. Мужа выпустили из-за проблем со здоровьем. Вот так и спаслись. Не успел упоротый жизнь им исковеркать, а ведь мог. Такие они «патриоты» и есть – шантажом, угрозами затащить к себе, кровью повязать, упыри, одним словом..

Такая вот ещё одна история одной харьковской семьи. Одной из тысяч…