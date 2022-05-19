Харьковская власть не верит американцам, что русские «проиграли битву за Харьков»

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Новости Украины

Девушка с чемоданом, стоя на харьковской улице, совершает правонарушение: снимает на телефон здание напротив. Девушке везет: рядом не оказывается ни полиции, ни военных. Здание фотографировать запрещено, оно носит следы близкого «прилета». Часть окон заколочена фанерой.

Сделав несколько кадров на память о родной «общаге», девушка уходит. Возможно, сюда она больше не вернется.

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Мэр Харькова Игорь Терехов 16 мая неожиданно объявил, что метрополитен готовят к запуску, а людей из него выселяют. Глава областной военной адинистрации Олег Синегубов предложил поселить нуждающихся в пустующие студенческие общежития. Логично и правильно, если действовать аккуратно. На третьем месяце спецоперации, при том, что вузы работают дистанционно, в общежитиях все-таки остались студенты. Те, которым некуда уезжать. Кому крыша над головой нужна в той же степени, что и людям из метро.

На деле, вместо того, чтобы выделить переселенцам часть помещений, а часть оставить прежним жильцам, студентов просто стали выбрасывать на улицу.

«Студентам, оставшимся без дома, в поселении отказывают. То есть левых людей селят на неопределённый срок, а студентов, которые до этого там жили и которые остались без жилья — нет! Неразбериха, приходится подолгу ждать, пока дадут ключ, чтобы попасть в комнату и забрать вещи. Посторонние мужчины открывают комнаты, заходят туда. В моей комнате были перевернуты стол, стулья. В каразинских общагах такая же ситуация», – жалуется студентка гуманитарно-педагогической академии.

Такая ситуация не во всех вузах. В общежития авиационного института посторонних пока не селят. К тому же студентов, живущих в бомбоубежище, продолжают снабжать гуманитаркой.

И – какое совпадение – параллельно с началом выселения общежитий студгородок ХАИ подвергся обстрелу.



Как сообщили в пресс-службе вуза, в результате выбиты стекла в учебном корпусе и общежитиях. Также пострадал дом, находящийся на балансе университета.

Поскольку российских войск, согласно заверениям Синегубова, в радиусе 40 км от Харькова нет, стреляли, очевидно, «свои». Возможно, с целью поторопить студентов на выход.

Следует отметить, что в апреле украинским правительством была развернута бурная деятельность по переводу харьковских вузов на западную Украину.

«К большому сожалению, университет имени Каразина полностью разрушен рашистскими захватчиками, их авиаударами», – заявил тогда первый замминистра образования и науки (МОН) Андрей Витренко.

Он добавил, что ректор «выполняет все рекомендации министерства по этому вопросу».

Ректор ХНУ имени Каразина Татьяна Кагановская, хоть и нашла красивые слова «университет – это сердце Харькова, а сердце двигать нельзя», но по сути слова замминистра не отрицала, несмотря на то, что замминистра явно преувеличил степень разрушения корпусов ХНУ.

Можно предположить, что сейчас мы наблюдаем продолжение компании по переселению университета на запад. Может быть, именно поэтому преподавателям ХНУ задерживают зарплату за апрель. Получат уже на новом месте те, кто согласится на переезд.

Второй крупный вуз, на который положило глаз МОН – Харьковский биотехнологический университет. Он был образован год назад в результате слияния НТУ сельского хозяйства имени Василенко, харьковской зооветеринарной академии, аграрного университета имени Докучаева и Харьковского университета питания и торговли. И вот теперь весь этот комплекс, по словам Витренко, «добровольно» переезжает на Закарпатье.

Как информируют преподаватели университета, едут не все. В частности, в мае в НТУ им. Василенко прошло кардинальное сокращение. Оставили «буквально две кафедры», остальных сотрудников попросили на выход.

Напомним, что ранее практику «переезда вузов в безопасное место» украинское правительство применило после событий 2014 году относительно луганских, донецких и крымских университетов.

Очевидно, в офисе Зеленского решили, что пора уже задействовать тот же (не слишком эффективный) механизм в столице Слобожанщины. Видимо, не слишком доверяют выводам американского Института исследования войны, что ВС РФ, «судя по состоянию на фронте, проиграли битву за Харьков».