Харьковские чиновники оказались под колпаком у шпрехенфюрера – «провинившихся» будут лишать должности

04.05.2021, Харьков, Игорь Шаповалов

Новости Украины

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь пообещал «пристально следить» за главой Харьковской обладминистрации Айной Тимчук, которая ранее была замечена в «употреблении русского языка».

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Depo.Харьков», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Айна Тимчук во время одной из пресс-конференций перешла на русский язык, в результате чего националисты из организации «язык.Харьков» написали на нее жалобу языковому омбудсмену.

Комментируя произошедшее, Тарас Креминь отметил, что его ведомство теперь будет «пристально следить» за провинившимся чиновником, и в случае повторного «нарушения» будет поставлен вопрос о соответствии занимаемой должности.

«Не исключаю, что у нас еще остаются чиновники, которые используют не государственный язык. Но надо понимать, когда это происходит – в рабочее время или при бытовом общении», – добавил он.

Также шпрехенфюрер подчеркнул, что с целью проверки, устранены ли выявленные нарушения, «создано управление, в состав которого входят квалифицированные специалисты».

«Мы мониторим каждый частный случай», – резюмировал омбудсмен.