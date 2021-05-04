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04.05.2021, Харьков, Игорь Шаповалов
 
беспредел, геноцид, Дзен, мова, нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Харьков
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Харьковские чиновники оказались под колпаком у шпрехенфюрера – «провинившихся» будут лишать должности

Новости УкраиныУполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь пообещал «пристально следить» за главой Харьковской обладминистрации...

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь пообещал «пристально следить» за главой Харьковской обладминистрации Айной Тимчук, которая ранее была замечена в «употреблении русского языка».

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Depo.Харьков», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Айна Тимчук во время одной из пресс-конференций перешла на русский язык, в результате чего националисты из организации «язык.Харьков» написали на нее жалобу языковому омбудсмену.

Комментируя произошедшее, Тарас Креминь отметил, что его ведомство теперь будет «пристально следить» за провинившимся чиновником, и в случае повторного «нарушения» будет поставлен вопрос о соответствии занимаемой должности.

«Не исключаю, что у нас еще остаются чиновники, которые используют не государственный язык. Но надо понимать, когда это происходит – в рабочее время или при бытовом общении», – добавил он.

Также шпрехенфюрер подчеркнул, что с целью проверки, устранены ли выявленные нарушения, «создано управление, в состав которого входят квалифицированные специалисты».

«Мы мониторим каждый частный случай», – резюмировал омбудсмен.


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