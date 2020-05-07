Харьковские чиновники прогнулись перед стукачами и штурмовиками

07.05.2020, Харьков, Артур Манцевич

Харьковская погромно-националистическая общественность крайне недовольна двумя назначениями в облгосадминистрации по причине их якобы «ватности».

«Национальный корпус» даже устроил пикет по одному из этих двух случаев. Безнаказанно, как давно повелось в наших краях, нарушив законодательство в целом и карантин в частности.

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«Был настоящим стукачом»

Согласно распоряжению губернатора Алексея Кучера с 28 апреля Евгений Грицков стал главой Координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания. С февраля он стал заместителем главы Харьковской ОГА, а до этого был проректором университета городского хозяйства. В 2015 году этот же самый Грицков был кандидатом в депутаты Харьковского облсовета от партии «Оппозиционный блок». Представьте себе, какое страшное дело!

Под зданием Харьковской облгосадминистрации прошла акция Нацкорпуса с требованием отменить назначения заместителя главы Харьковской ОГА Евгения Грицкова главой Координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания.

Организатор акции, глава областного подразделения ПП “Национальный корпус” Константин Немичев заявил: «У нас была акция с одним требованием – чтобы сняли с патриотического воспитания Евгения Грицкова, который не имеет никакого отношения к патриотическому воспитанию. Мы считаем, что патриотическое воспитание, это главная такая, ключевая позиция. Потому что как мы воспитаем детей, так и будет двигаться наша страна. Как мы видим, Евгений Грицков вместе с Михаилом Добкиным в 2018 году ездил в Берлин праздновать 9 мая, то есть это не тот человек, который должен руководить патриотическим воспитанием».

И что же за этим последовало? Логично было бы оштрафовать все полторы сотни пришедших на площадь или хотя бы организаторов за нарушение карантина. Как же, дождётесь такого! Всё вышло совсем иначе.Как сообщила пресс-служба облгосадминистрации, Евгений Грицков покинул пост руководителя областного координационного совета по национально-патриотическому воспитанию.

Людмила Терещенко назначена на должность начальника Управления культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации с 4 мая. Стаж ее работы на госслужбе составляет два года и пять месяцев. До этого с 2014 г. возглавлял известный своей пробандеровской позицией Олег Яцина.

Наезд на нее со стороны стукачей-националистов был еще раньше, в 2017 году. Тогда они обратились к руководству области с коллективным доносом отстранить ее от муниципальной службы, а правоохранителей проверить ее высказывания в соцсетях. Причиной этого стали ее репосты Вконтакте во время евромайдана и Русской весны из различных антимайданных и пророссийских групп.

В декабре 2017 года облсовет расторг контракт с Терещенко как директором КП «Харьковский областной центр молодежи» досрочно, а правоохранители начали проверку. В апреле 2019 года прокуратура Харьковской области закрыла уголовное производство в ее отношении. Причина — отсутствие состава преступления. Немногим позже Терещенко тихонечко вернулась на менее заметную работу в тот же облсовет главным специалистом отдела Управления объектами общей собственности Управления коммунальной собственности.

Вазелин в студию!

И как же реагировали эти назначенцы на действия стукачей и штурмовиков? Может, послали их куда подальше? Увы, начали оправдываться. Причем по всем пунктам. Людмила Терещенко тогда «притворилась шлангом»: «Своей страницей в vk.com я после президентского указа не пользуюсь фактически с мая. Эти репосты были сделаны очень давно и, честно говоря, я уже не помню, размещала ли что-то такое. Я работаю в Украине, никогда не участвовала в Антимайдане и не нарушала украинские законы».

Терещенко также опубликовала решение прокуратуры Харьковской области о закрытии уголовного производства против нее от 25 апреля 2019 года, в котором дело закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Гражданин Грицков вообще ползал на брюхе по всем пунктам, которые могли бы стать поводом для недовольства «патриотической общественности». Он пояснил, что баллотировался в облсовет от Оппоблока в 2015 году, поскольку закон предусматривал баллотирование от партии. «Я не был никогда членом партии Оппозиционный блок, не был и не являлся. Ни до того, ни после того времени», — оправдывался чиновник.

Оправдывался он и за фото, где он попал в общество экс-губернатора Добкина, который развернул в Берлине копию Знамени Победы.

«9 мая я всегда хожу на мемориал в Харькове, но так как был в Берлине, пошел в парк, чтобы возложить цветы. Там мы встретились с некоторыми людьми из Харькова. То фото было не постановочное, многих из людей, которые были вокруг, я даже не знаю. Я не был в Берлине в составе какой-то официальной делегации. У каждого человека есть свои мотивы присутствия на том или ином мероприятии. Я просто попал в объектив камеры. По этому поводу меня приглашали в СБУ после поездки, я предоставил объяснения, нарушений законодательства не было», — блеял Грицков.

Ну, раз само СБУ не заметило там ничего, то и «Нацкорпусу» незачем беспокоиться.

А мы же поклонимся этим людям до земли за то, что они хоть не зиговали и не славили работу «душегубок» в оккупированном немцами Харькове. Ведь могли же, причем без вазелина. Впрочем, на этих высоких постах у них есть все возможности, чтобы дойти и до такого.