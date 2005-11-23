Харьковские грантоеды: имитация правозащиты

22.04.2019, Харьков, Дмитрий Губин

Ни для кого не секрет, что большая часть того, что на Украине именуется «гражданским обществом», скуплено на корню западными фондами — государственными и частными. Именно они финансируют русофобию и толерантность к человеконенавистнической идеологии бандеровщины. Благодаря им практически вся тематика от защиты прав человека до гендерных исследований монополизирована людьми, имеющими финансирование не местного происхождения. Казалось бы, чего же проще найти финансирование внутреннее — бюджетное или от тех же олигархов, но…

Покупать футболистов или клоунов, устраивать эстрадные оргии или проводить предвыборную кампанию с таким размахом, какого не видели ни Британия, ни Франция, ни даже Гондурас с Папуа Новой Гвинеей — на это деньги есть всегда. А вот поддержать научное исследование или просто помочь собраться неравнодушным согражданам — уж извините, задавила жаба. Даже такая простейшая вещь, как прогон баржи от Херсона до Киева с арбузами, — и там без американского спонсора не обошлось.

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Свято место пусто не бывает, и, как говорил Фридрих Великий, тот, кто не хочет кормить собственную армию, кормит чужую. Или, применительно к нашим баранам, если нет своего родного спонсора — найдётся неродной. Грантоеды выросли на поле, которое отказались пахать и государство, и местные спонсоры, и российские соседи. Прежде всего, эти структуры занимают людей, некоторым дают заработать и всем причастным поднимают самооценку, а также предлагают то, что человек не может получить от местных властей и барыг или за свои деньги.

На западе давно уяснили очень простую вещь: активные и политически озабоченные люди не должны шататься без дела, их надо занять тем или почти тем, что им нравится. В их безотрадных буднях должен найтись просвет в виде командировки с неплохой гостиницей и вкусной кормежкой. А главное — с уважительным отношением по крайней мере на словам. А дальше — они сделают всё, что надо. И это гораздо дешевле, чем платить специалистам в Германии из США по принятым там расценкам, чем покупать чиновников и силовиков. И всё идёт как по маслу.

И вот так, в тепле и комфорте навязывается враждебная повестка дня: жесткий перечень вопросов, узкий спектр оценок… И результат: все грантовые организации Харькова и в 2004, и в 2014 гг. оказались по разные стороны противостояния с большинством горожан.

Взять, например, деятельность Харьковской правозащитной группы. Изучив труды ХПГ за последние двадцать лет, я обнаружил то, что делает существование этой организации, мягко говоря, имитацией правозащиты. Еще когда Евгений Захаров не занимался политикой и не нарушал принцип аполитичности, стали заметны особенности работы его группы. Часто сама группа не добывает сведения, а либо некритично перепечатывает чужую информацию, либо получает ее по слухам. Публикуются на сайте и в брошюрах ХПГ только те сведения, которые укладываются в заданную американским спонсором схему. При основании группы в 1988 году эта схема выглядела так: в СССР (Украине) строится правовое государство, и новичкам демократии нужна помощь добрыми советами и деньгами. Если кого и обвиняли, то только Россию. Например, в разгар взрывов жилых домов в российских городах Захаров организовал пикет в поддержку чеченских террористов.

Затем, где-то с 2001 года, тональность изменилась: Украина — это страна с авторитарным режимом, где нарушаются права человека. И это понятно — ведь иначе денег никто не даст.

После «оранжевой революции» они снова вернулись к первой схеме: «Подавление политических оппонентов, использование правоохранительных органов как инструментов политической борьбы прекратилось, и, надеемся, навсегда. Крики о “политических преследованиях”, которые звучат со стороны бывших чиновников, являются сплошной демагогией. Жертвы политических репрессий не выступают на центральных каналах телевидения, не создают новые партии и не открывают новые газеты. Наоборот, родилась реальная политическая конкуренция, когда политические силы уже не боятся, что их раздавят всей силой государственного аппарата» (Євген Захаров, «Права людини та основні свободи в Україні: старі й нові виклики» (повний текст доповіді), 23.11.2005).

Появлялись и откровенные доносы. Например, открытое письмо президенту Ющенко по поводу борьбы руководства Харькова с носителями бандеровщины (01.12.2006, «Права людини» 2006, 29). В нем Захаров и ряд его соратников, в частности, пишут: «Харьковская городская власть совместно с депутатами областного совета планируют беспрецедентный по своей циничности шаг, на который не решались власти даже во времена президентства Кучмы — ликвидацию памятного камня воинам УПА в Молодежном парке Харькова.

Все эти события побуждают нас обратиться к Вам, господин Президент, с призывом принять меры, которые адекватно отвечали бы на угрозу национальной безопасности Украины – перечисленные события дают все основания говорить о том, что такая угроза стала печальной реальностью».

Таким образом, Захаров четко дал понять, что готов защищать только одну часть политического спектра и оправдывать любое проявление неонацизма и церковный раскол (там можно встретить и поддержку Филарета). Включился он и в «голодоморную кампанию» Ющенко, опубликовав 19 сентября 2008 года свой экспертный вывод под названием «Правовая квалификация Голодомора 1932-1933 годов в Украине и на Кубани как преступления против человечности и геноцида».

Разумеется, «награда нашла героя». 25 ноября 2008 года вышел президентский указ № 1074/2008 «Про нагородження Є. Захарова орденом Свободи».

После избрания президентом Януковича эта контора защищала Луценко и Тимошенко и даже… плакала по поводу срыва встречи харьковских нациков с Фарион!

После переворота 2014 года ХПГ вообще превратилась в главных общественных пособников репрессивной машины. Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявлял о том, что в стране нет никаких политзаключенных — есть люди, преследуемые в уголовном порядке. Он входит в экспертный совет МВД, возглавляемого Аваковым. Если и замечает нарушения прав человека, то уж после того, как все его спонсоры их осудили. Например, одним из последних заявил: «Служба безопасности сегодня является крупнейшим нарушителем прав человека. Именно на СБУ больше всего (примерно половина) жалоб о пытках, не предоставлении доступа к адвокатам, задержании без решения судов… Национальная полиция значительно более дисциплинирована в этой сфере, чем СБУ».

Его жена Инна публикует в бюллетене «Права человека» (на иностранные деньги, разумеется) статью «Обыкновенный рашизм», где высказывает следующее: «Этих боевиков мы, правозащитники, должны защищать? К сожалению, сейчас чаще приходится защищать участников АТО из добровольческих батальонов, которые в первые месяцы войны на Донбассе защищали Украину, когда армия была еще в полном параличе».

Сейчас они клепают отчеты о нарушениях прав в Крыму и на Донбассе, информации же о поездках самих Захаровых или их сотрудников туда и изучении ими ситуации на месте не имеется по причине отсутствия таковых. Публикуются на их сайте и в брошюрах ХПГ только те сведения, которые укладываются в заданную американским спонсором схему. О местных политзаключенных они вообще не упоминают. Разве что изредка покритикуют СБУ. Да и то после того, как об этом уже скажут все возможные их спонсоры.

В том же духе действуют и Фонд местной демократии, ряд женских организаций и многие сидящие на грантах преподаватели и научные сотрудники харьковских вузов. Проводятся за неместные деньги конференции о «российской агрессии», «демократизации постмайданной Украины» и много еще о чем.

И пока жаба давит тех, кто мог бы на месте или из соседней области поддержать взгляды собственных избирателей и симпатиков, «других писателей у меня для вас нет».