Харьковские нацики орут «Зе – х…ло!» вслед за киевским майданом

02.10.2019, Харьков, Вадим Москаленко

Протестующие националисты вышли в центр Харькова на акцию протеста против подписанной экс-президентом Украины Леонидом Кучмой формулы Штайнмайера.

Под лозунгом «Нет капитуляции» вышли радикалы «Нацкорпуса», «Традиция и порядок» и другие пробандеровские группировки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни при каких условиях не давать отдельного статуса оккупированным территориям, привлечь к криминальной ответственности лишения гражданских прав, кто предал Украину, работая на оккупационную администрацию, брал участие в войне против Украины», – призывали нацики.

«Проводить выборы в органы местного самоуправления после полной деоккупации, окончания территориториальной реформы и полной перепаспортизации всего населения. Ибо у большей части уже имеются российские паспорта, и они уже имеют двойное гражданство», – заявил один из митингующих.

Помимо лозунгов: «Нет капитуляции, только победа!», «Слава нации – смерть врагам!», «Слава Украине – героям слава!», националисты запустили новые речевки, оскорбляющие не только президента, но и других представителей политической элиты: «Путин, Медведчук, Зеленский – х…ло!», «Слава украинской нации, смерть Российской Федерации!» и «Зе – х…ло!».