Харьковские нацисты издеваются над Гепой и требуют проведения марша, как при Допе

01.05.2020, Харьков , Александр Буров

Незадолго до Дня Победы уже традиционно оживляется нацистское отребье. Радикалы внимательно следят за планами харьковского мэра, предложившего землякам провести акцию «Полк Бессмертной Победы» на балконах.

Ушибленный майданом свидомит Вадим Поздняков, активист малоизвестных националистических организаций (из более известных – его поперли пинками под зад) принялся угрожать харьковчанам.

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«Сфотографируй ватника! Кураторы Кернеса из ФСБ поставили ему задание провести аналогичный российскому «бессмертный полк». В условиях карантина планируется, что 9 мая в 12-00 ватноозабоченные граждане выйдут поддержать кремлевский флешмоб на свои балконы. Призываем вывешивать в эти дни желто-голубые и красно-черные флаги, а также сделать фотоснимки ватников, которые выйдут на балконы, и отправлять нам. Мы найдем, что с этим сделать» – пишет подонок в Facebook.

Тут возникает вопрос: а насколько городская власть готова отстаивать свою честь и обеспечивать безопасность граждан?

Взять того же Позднякова, чистящего себя под Таней Черновол. За картавым нацистским выродком (а Поздняков хоть и косит делами под невменяемую активистку Таню, но дикцией подражает Парубию и Луценко) зафиксировано правонарушений достаточно для того, чтобы он не портил воздух в городе.

В 2017 году Поздняков угрожал судье Апелляционного суда Харьковской области Николаю Савенко убийством и применением насилия. Судья даже писал Генпрокурору Луценко обращение о вмешательстве в его деятельность и угрозах, просил принять меры. По соответствующей статье Уголовного кодекса Позднякову могло светить до трех лет лишения свободы, «как клятва пионера» (как сказал бы Давид Гоцман). Но картавый дурак картавого дурака видит издалека… По всей видимости, Луценко решил, что достойная смена подрастает, а от судьи не убудет.

Нападения Позднякова с зеленкой на участников первомайской демонстрации — вообще не в счет. При Порошенко это только приветствовалось.

Прошлым летом радикалы снесли памятник Жукову. От действий вандалов пострадали также полицейские. А на кадрах этих столкновений Поздняков засветился лицом, лишенным признаков полноценного умственного развития.

Этой зимой радикалы под обладминистрацией напали на пикет в защиту русского языка. Распылили слезоточивый газ. Пострадали от ожогов не только участники акции, но и офицер полиции. Вместе с активистами «Нацкорпуса» и «Правого сектора» в столкновениях принимал участие и Поздняков.

Но проблема в том, что руководство полиции давно превратило своих подчиненных в терпил, которые должны подставлять обе щеки бесчинствующим радикалам. Поэтому никто не понес ответственности за нападение на полицейских во время упомянутых выше столкновений. Исключение — нападение активистов на представителей партии Шария в Харькове. Там радикалы, применившие слезоточивый газ, нарвались на непокладистого полицейского. В итоге зафиксировано нападение не только на агитаторов партии Шария, но и на сотрудника полиции. И скорее всего, у этого уголовного производства будет перспектива.

И здесь есть, над чем задуматься тем людям, которые не первый год «в этом бизнесе»… И харьковской городской власти, и ОПЗЖ, которые считаются политическими тяжеловесами, нужно бы задать себе вопросы: а скольких нацистов Регоров мы изолировали от общества, чтоб обезопасить своих коллег, своих избирателей?

Да, безусловно, и при Порошенко, и сейчас трудно рассчитывать на судебную справедливость в уголовных производствах против радикалов, преступивших закон. Но у харьковского градоначальника отличная команда юристов. Ей в свое время удалось в судебном процессе над Кернесом выставить полными идиотами и «пострадавших» активистов, и курировавшего их Антона Геращенко.

Почему бы и дальше не использовать эту юридическую команду для неплохого самопира: начать привлекать к ответственности тех радикалов, которые нападали на сотрудников горисполкома, незаконно сносили памятники, распыляли газ в полицейских, бесчинствовали в судах, терроризировали пожилых людей 1 мая, 9 мая… Для того, чтобы вернуть доверие избирателей на предстоящих местных выборах, нужно защищать свой город от гнили на опережение, технично прессинговать.

Слабоумный нацист угрожает жителям города, празднующим 9 мая: «Мы найдем, что с этим сделать». А почему бы Геннадию Адольфовичу и городской власти не поискать, «что с этим делать»?

Вот, например, несколько лет назад ребята-крепыши из охраны торгового центра сразу же разобрались, что им делать с Поздняковым, когда тот с активистами устроил какое-то непотребство у магазина Gloria Jeans. Свидомиты нагадили в торговой точке: испачкали пол свиной кровью, обезобразили витрины, орали, чтоб сотрудники Gloria Jeans убирались в ЛНР. Уже через две минуты после начала акции всех ее участников вытолкали на улицу. А организатор акции Поздняков передвигался на карачках по порогу торгового центра.

И тут напрашивается рациональная идея. Если полиция не в состоянии защищать харьковчан от радикалов (а при Авакове она никогда не получит свободу действий в этом направлении), то городской власти следовало бы привлечь в некую муниципальную стражу вот таких эффективных ребят, как охранники торгового центра на этом видео. Дать им зарплаты вдвое выше, чем в торговом центре, и поручить охранять спокойствие харьковчан во время некоторых важных мероприятий, в ходе празднования важных дат.

В городе есть муниципальная охранная структура, которая задействована в каких-то коммунальных конфликтах на рынках. Но Харькову нужна нормальная городская стража, появляющаяся там, где полиция не справляется (а она не справляется!).

Кернесу можно было бы вспомнить о тех правоохранителях, ветеранах спецподразделений, которые остались без работы после майдана… Из них можно было бы создать эффективную муниципальную охрану. Что мешает?! Посмотрим на противоположный киевский опыт. Там деньги местного бюджета пустили на муниципальную стражу, состоящую из нацистов С-14. У них есть мэр «Ветал», который исполняет такое, на что способны не только лишь все…

Кличко тянется к своим… А Кернесу давно пора было создать городскую стражу из бывших правоохранителей и спортсменов.

Можно, конечно, делать вид, что какое-то национально озабоченное насекомое типа Позднякова — это не уровень городской власти. Но стоит вспомнить казус Антона Геращенко. Много лет назад он был нелепой «шестеркой» в команде Кернеса. Затаил какие-то обиды, метнулся к Авакову, выбился наверх. И после майдана уже имел возможность ощутимо покусывать Кернеса, мстить за какие-то прошлые обиды.

Такова политическая диалектика. Десятилетие назад Кернес выигрывал битву за Харьков у Авакова. А потом уже Аваков не воевал с Кернесом в очном поединке. Министру достаточно было поручить своему приближенному Геращенко травить харьковского мэра с помощью «шестерок» из среды активистов.

Так вот, нацист Поздняков, объявивший «майн кампф» и памяти Жукова, и акции «Полк Бессмертной Победы», работает явно на обнуление политического веса Кернеса.

Мэр восстановил поваленный бюст Жукова — полоумный активист добьется у киевских чиновников, чтоб этот памятник был исключен из реестра охраняемых. То есть готовит почву под очередное свержение памятника.

Мэр организовывает «Полк Бессмертной Победы» на балконах — Поздняков с нациками придумывают, как запугать горожан. Более того — после карантина потомкам эсэсманов, бандеровцев и полицаев хотелось бы провести нацистский марш в Харькове.

Поздняков пишет: «Я вот копаюсь в снимках акций патриотического движения на Харьковщине. Это первый и единственный марш в честь УОА в Украине. Город Лозовая. 2013 год».

Присмотритесь к каске «героя-освободителя». Вы не ошиблись. Это оно. Это 2013 год. Это чествование так называемой Укранской Освободительной Армии (по-украински Українське Визвольне Військо, УВВ), коллаборационистского подразделения в составе вермахта, созданного из пленных красноармейцев-украинцев. Интересно только: в 2013 году нацисты провели официальную акцию, получив разрешение местных властей? То есть, прощелкал тогда клювом губернатор Добкин, что происходит в Харьковской области? А судя по всему, это был слет нацистов из разных регионов. Или всё же это была незаконная акция при попустительстве МВД и СБУ?

И собственно плакат УВВ

Как бы там ни было, сегодняшней харьковской власти надо быть готовой к более масштабному повторению. Нацики с душевным трепетом вспоминают этот марш 2013 года. И предлагают уже в Харькове провести аналогичный, почтив память тех, кому был вынесен приговор в Нюрнберге.