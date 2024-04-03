Харьковские подпольщики стараются пускать под откос эшелоны с ВСУ

Игорь Шкапа.  
03.04.2024 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На подконтрольных киевскому режиму территориях действуют российские подпольно-диверсионные группы

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба ВСУ.

На подконтрольных киевскому режиму территориях действуют российские подпольно-диверсионные группы Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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Отмечается, что задержана семья, которая планировала «взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ в Харьковской области».

«В результате спецоперации задержана агентурная группа военной разведки России, разведывавшая маршруты движения военных эшелонов ВСУ на Лиманском направлении. Больше фигурантов интересовали уязвимые участки перемещения подвижных составов, например, железнодорожные мосты, путепроводы и автотоннели под путями», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подпольная группа устанавливала координаты релейных шкафов и трансформаторных подстанций.

Таким образом, планировалось «сорвать бесперебойные поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного фронта».

Как утверждает СБУ, «задержанными оказались брат и сестра, работавшие вместе в коммунальном заведении Изюмского района».

В настоящее время подпольщики арестованы, им грозит пожизненное заключение.

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