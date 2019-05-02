Харьковские свидомиты получили знак от высших сил

02.05.2019, Харьков, Владимир Гладков

Во время грозы в Харькове 1 мая молния ударила в памятник Воину-освободителю, расположенному на улице 23 Августа, уничтожив повешенные на него ранее украинские флаги.

Об этом сообщил в Facebook участник Русской весны в Харькове, бывший политзаключенный Спартак Головачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Харькове с памятника воину-освободителю молния срезала украинский флаг», – написал он, прикрепив соответствующие фотографии.

«Молния ударила в металлический штырь, на котором был закреплен флаг. Стяг упал. Все длилось буквально пару секунд, но грохот был такой, будто снаряд взорвался. Даже не сразу поняла, что случилось», – приводит также местное издание «NewsRoom» слова очевидца Ирины Комлыковой.

Ранее местные националисты закрепили сине-желтые полотнища на шее воина и на дуле поднятого им вверх автомата.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Сумах молния поразила флагшток с бандеровским флагом.