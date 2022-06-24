Харьковские власти теряют контроль над ситуацией в городе

Несмотря на убаюкивающие разговоры о контролируемости ситуации в Харькове, людям, живущим в городе и пригородах в это все сложнее поверить, ибо реальность, которую они видят каждый день существенно отличается от того, что звучит из официальных источников.

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Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает известный харьковский блогер Александр «Псих» Кондрусик.

Сейчас люди из Харькова пишут:

«Уехала из города ещё в марте во Львов. Сказать, что скучала по родному Харькову – это ничего не сказать! В гостях хорошо, а дома лучше, решила я, и пять дней тому назад вернулась. Пока была во Львове, с работы из Харькова звонили постоянно. Выходи, говорят, на работу, все налаживается, почти как раньше.

Работала в супермаркете, в кафе. Местные во Львове к беженцам с Восточной Украины не очень хорошо относятся, смотрят косо. Ну недолюбливают они нас. Приехала в Харьков. На следующий день вышла на работу. Два человека в день, вот и все посетители.

Да и кто пойдет сейчас в кафе, мужчин там точно не встретишь, постоянные облавы, устраиваемые работниками военкомата не добавляют желания посещать общественные места. А тут ещё Зеленский, похоже, совсем с катушек слетел».

А родители выпускников школ делятся своими впечатлениями:

«Сегодня утром классный руководитель моего сына звонит и просит составить небольшую характеристику на него, и не то, куда он собирается поступать дальше, а как он относится к войне, и не думал ли он пойти сразу в армию. Я сказала, что ничего писать не буду. А она мне скидывает документ из Министерства, мол официальное требование. Родителям мальчиков, по 16-17 ничего не говорили, только тем, которым скоро 18. В общем, уже и до подростков добрались. Зеленский что-то там промычал про израильскую систему прохождения службы в армии, и вот уже отголоски этого мычания начинают звучать на местах… Во Львове все эти дни, если не учитывать пару-тройку прилетов по тренировочным базам за городом, только сирены выли, а в Харькове каждый день стрельба и взрывы. Завтра уезжаю обратно. Билеты уже купила»

Вот так вот сейчас в Харькове. Количество отлетов, соответственно, и прилетов увеличилось существенно в эти дни. Есть погибшие среди мирного населения. На этом фоне мэр Чугуева, находящегося всего в 20 километрах от Харькова, настоятельно рекомендует вывезти детей из города в связи с опасностью обстрелов.

Харьковский же гауляйтер Синегубов, в свою очередь, заявляет, что в городе ситуация контролируемая, и вопрос об эвакуации не стоит. А в чем же её контролируемость?! Таким вполне резонным вопросом задаются харьковчане. И уезжают. Причем уезжают даже те, кто уехали раньше, но вернулись…

Иллюстрации якобы контролируемости ситуации в Харькове и его пригороде по версии главы военно-гражданской администрации господина Синегубова.

А еще, после новостей из Херсона и Донецка, харьковчане все чаще задаются вопросом:

«Так это и нас потом ВСУ так же будут расстреливать, если их выбьют из города, так же будут шакальим манером взрывать людей в машинах, минировать обочины?»

Так что получается – защищают они нас или всё таки прикрываются нами?!