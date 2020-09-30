Харьковский авиазавод не в состоянии выпускать самолеты

30.09.2020, Киев, Игорь Петров

Украинские власти игнорируют все предположения бизнесменов об инвестициях в Харьковский авиационный завод, а в итоге украинские курсанты вынуждены летать на старых самолетах, что приводит к авариям.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина входит в шестерку стран, которые производят самолеты, Харьковский авиационный завод был флагманом самолетостроения СССР. С 2014 года у него сменилось два президента, завод на стадии банкротства. Завод уже вышел в состояние санации. Сейчас в его цехах находятся 11 самолетов АН из которых два на 99% завершены. Они готовы выходить в небо. В чем же проблема?

Я сейчас слышал брифинги губернатора Харьковской области, много соболезнований семьям погибших от президента и прочих. Но никто не говорит о том, что состояние Харьковского авиационного завода просто игнорируется. Тот же губернатор области проводил три встречи с частным бизнесом, его представители предлагали вывести завод из состояния банкротства за счет инвестирования, довести до ума незаконченное производство самолетов и увеличить его. Все предложения были проигнорированы. Почему – я не понимаю.

Я бы хотел, чтобы государство в лице нашего правительства ответило на вопрос почему наши курсанты летают на старых самолетах, 1977 года, разбиваются, а в этот момент самолеты, которые могут выйти в 2020, 2021 году в рейсы, не выходят? Кто за это несет ответственность», – сказал Ярославский.