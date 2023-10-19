Харьковский фармацевт оказался российским подпольщиком

Игорь Шкапа.  
19.10.2023 10:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, СБУ, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина


На Украине задержан очередной подпольщик, оказывавший содействие ВС РФ в борьбе с киевским режимом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

На Украине задержан очередной подпольщик, оказывавший содействие ВС РФ в борьбе с киевским режимом....

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«Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ, корректировавшего воздушные атаки РФ на военную и промышленную инфраструктуру Харьковщины. Он был задержан «на горячем» во время доразведки мест вражеских «прилетов» в областном центре», – говорится в сообщении.

Более всего задержанного интересовала информация о возможных огневых поражениях местных заводов оборонно-промышленного комплекса Украины.

Для маскировки подпольщик «использовал сим-карты российских мобильных операторов, на которые регистрировал анонимные аккаунты».

Утверждается, что сотрудничал с Россией работник местной фармацевтической компании, который «неоднократно публиковал собственные антиукраинские сообщения»

Сейчас мужчина арестован. Ему грозит пожизненное заключение.

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