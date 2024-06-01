Харьковский нацист: За тысячу долларов пусть работают лохи

Вадим Москаленко.  
01.06.2024 15:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 136
 
Дзен, Коррупция, Местная власть, Политика, Украина


Честные люди никогда не пойдут в украинские депутаты или чиновники, потому что они получают смехотворно маленькие заработные платы, и вынуждены находить сторонние источники «дохода». Об этом в эфире интернет-канала «Islnd TV» заявил харьковский нацист, военнослужащий ВСУ Кирилл Яковлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военным пишут: вы должны пойти в депутаты, вы – будущее.  Не пойду. За тыщу долларов, которые там платят, пускай лохи там работают. Потому что вынуждая меня идти туда, вы вынуждаете меня и воровать. За тысячу долларов я не хочу работать. Мне бизнес иметь нельзя, зарабатывай тысячу долларов, и сиди, принимай законы», – возмутился националист.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Честные люди никогда не пойдут в украинские депутаты или чиновники, потому что они получают...


«Я не могу себе этого позволить. У меня нет, как у других, за плечами миллионов, которые могли бы позволить мне держаться на плаву, которые позволили бы мне делать какие-то благородные вещи. Поверьте, для Киева тысяча долларов – не так уж много. Тем более, если это инженер, у которого двадцать лет стажа, он что-то знает и умеет. Как мой дедушка, у него 30 лет стажа хирургии. Можно его сделать замминистра здравоохранения? За тыщу долларов он не пойдёт, он пойдёт в частную клинику, и будет зарабатывать за неделю столько», – добавил Яковлев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть