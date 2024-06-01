Честные люди никогда не пойдут в украинские депутаты или чиновники, потому что они получают смехотворно маленькие заработные платы, и вынуждены находить сторонние источники «дохода». Об этом в эфире интернет-канала «Islnd TV» заявил харьковский нацист, военнослужащий ВСУ Кирилл Яковлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военным пишут: вы должны пойти в депутаты, вы – будущее. Не пойду. За тыщу долларов, которые там платят, пускай лохи там работают. Потому что вынуждая меня идти туда, вы вынуждаете меня и воровать. За тысячу долларов я не хочу работать. Мне бизнес иметь нельзя, зарабатывай тысячу долларов, и сиди, принимай законы», – возмутился националист.

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«Я не могу себе этого позволить. У меня нет, как у других, за плечами миллионов, которые могли бы позволить мне держаться на плаву, которые позволили бы мне делать какие-то благородные вещи. Поверьте, для Киева тысяча долларов – не так уж много. Тем более, если это инженер, у которого двадцать лет стажа, он что-то знает и умеет. Как мой дедушка, у него 30 лет стажа хирургии. Можно его сделать замминистра здравоохранения? За тыщу долларов он не пойдёт, он пойдёт в частную клинику, и будет зарабатывать за неделю столько», – добавил Яковлев.