Харьковский общественник: Много ВСУшников хотят перебраться из Украины в РФ
Фильтрационные меры на въезде менять не стоит, однако необходимо расширять окна общения с украинцами, желающими переехать в РФ.
Об этом на конференции Международного клуба народного единства заявил перебравшийся в Россию харьковский общественный деятель и блогер Павел Онищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Официально заявляю, в соцсетях мы побеждаем, только мы не можем оформить победу. У меня десятки обращений от граждан Украины, проживающих сейчас за пределами наших стран, которые говорят: «вы победили, мы хотим в Россию, только как попасть?».
Надо разработать методичку с номерами телефонов государства РФ, которое будет 24/7 отвечать людям, как правильно переезжать в Россию. Потому что, чем больше мы сюда людей перевезём, нам не с кем воевать будет на Украине, в прямом смысле, завтра… Куда им обращаться?
Допустим, человек не прошёл фильтрацию, но у него жена осталась, дочь, квартира, а это семья, всё равно она будет дальше общаться, и будут дальше попытки заезда. У меня нет претензий к фильтрации, дай Бог, чтобы она продолжалась дальше, но надо немножко расширить окна общения с людьми», – сказал Онищенко.
Он указал отдельно на такую категорию, как ВСУшники.
«У меня десятки ВСУшников: «Паша, я хочу переехать в Россию, я не хочу воевать за Украину». Я не знаю, куда обратиться. В плен? Нет, они уже в Европе, бывшие. СОЧ (самовольщики) очень много сейчас, бывает, набирает выпивший человек – «я сейчас в СЗЧ». Сколько вас? Нас 10 человек. На территории Украины. Такие примеры есть. Надо разработать шаблонные методички»,– призывал общественник.
«Интересную, очень сложную тему вы подняли, тут надо действительно сидеть и думать. Потому что не все, кто изъявляют желание, действительно хотят вернуться с добрыми побуждениями. Не все такие, как Василий Прозоров», – прокомментировал модератор конференции, журналист-международник Аббас Джума.
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