Харьковский политэмигрант выпустил книгу о четвертой власти гитлеровского рейха

14.08.2020, Москва, Игорь Миронов

В популярном московском издании «Книжный мир» вышла в свет новая книга украинского политэмигранта и писателя Константина Кеворкяна «Четвёртая власть Третьего рейха. Нацистская пропаганда и ее наследники».

В семисотстраничном томе ярко и образно описываются технологии пропагандистской деятельности в гитлеровской Германии, которые до сих пор не потеряли своей актуальности, а также разнообразные аспекты жизни немецкого общества в 20—40 годы прошлого века.

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Книга приобретает особое значение в наше время, когда множество наследников гитлеровских идей снова поднимают голову и активно используют опыт своих предшественников.

Книгу предваряет предисловие и рекомендации известных публицистов Искандера Хисамова и Анатолия Вассермана. Сам автор на ютуб-канале издательства характеризует свою работу следующим образом:

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С любезного разрешения издательства «Книжный мир» публикуем фрагмент главы о так называемой «арийской науке».

Я бы начал эту главу со слов Виктора Клемперера: «Если бы судьба побежденных была в моих руках, я отпустил бы с миром обычных людей и даже некоторых из вождей… но я бы вздернул всех интеллектуалов, а профессоров повесил бы на три фута выше, чем всех остальных; они болтались бы на фонарях столько, сколько позволили бы соображения гигиены».

Гнев очевидца легко объясним, ведь именно нацистские ученые снабдили нацизм идеологическим оружием, без которого никакое движение не может добиться успеха.

В создании человеконенавистнических теорий всегда значительная роль принадлежит интеллектуалам. Так было, есть и, полагаю, будет. В Третьем рейхе академически оформленная дезинформация, обильно уснащенная примечаниями, ссылками, схемами и библиографическими списками, стала респектабельной витриной расовой доктрины нацистов. Еще до прихода Гитлера к власти университеты и, особенно, профессура в основном были на стороне германских националистов. Юристы и учителя немецкого языка и литературы сами были отъявленными националистами. «Особенно рьяными приверженцами «восточников» (т.е. противниками либеральных ценностей — авт.) из этой группы были историки. Академическая общность в целом была рассадником националистической мифологии. Вместо того, чтобы поощрять самокритику и скептицизм, профессора призывали к «духовному возрождению».

Их поддержка национал-социалистов усиливалась по мере падения уровня жизни среднего класса в результате «Великой депрессии» — в 1933 году уже каждый третий человек с высшим образованием был без работы.

После прихода к власти национал-социалисты и интеллигенция некоторое время приглядывались друг к другу. Чтобы принудить к сотрудничеству основную массу интеллектуалов, режим провел показательную пропагандистскую кампанию против «интеллигентов» и «высокомерных академиков». Сословие «академиков» и «интеллигентов» стали поносить на всех перекрестках, уничижая их вклад жизнь общества. В частности, руководитель «Трудового фронта» Роберт Лей, выступая на большом собрании рабочих военной промышленности, сказал: «Для меня любой дворник выше всякого академика. Дворник одним взмахом метлы сметает в канаву сотни тысяч бактерий, а какой-нибудь ученый гордится тем, что за всю жизнь он открыл одну-единственную бактерию».

Одновременно научная среда подверглась чисткам от неблагонадежных еврейских и антифашистских элементов. В результате этой политической чистки, 1628 доцентов были изгнаны с кафедр и исследовательских институтов. Это составило 9,5% всего преподавательского состава высших учебных заведений Германии. Интеллигенция сдалась. К осени 1933 года около 960 человек, возглавляемые такими светилами как хирург Зауэрбух, философ Хайдеггер, искусствовед Пиндер, публично присягнули на верность Гитлеру и национал-социалистическому режиму.

Однако нужно понимать, что кроме конформизма и желания сохранить за собой предоставляемые государством рабочие места, многими из них двигала искренняя симпатия к национал-социалистическому режиму. Признанный сегодня классиком философии и социологии Мартин Хайдеггер письма подписывал исключительно «Хайль Гитлер». Своим студентам-евреям он посоветовал найти себе других преподавателей и отказал им в финансовой помощи, а когда в 1937 умер его собственный наставник, Гуссерль (еврей по национальности) Хайдеггер не пришел на его похороны и не прислал соболезнований его вдове…

Приобрести книгу можно непосредственно на сайте издательства «Книжный мир», перейдя по ссылке.