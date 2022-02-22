Новости Украины

После того, как Зеленский в своем фанфаронском интервью The Washington Post обозначил Харьков как потенциальное направление оккупации, на «первую столицу» обрушились волны информационной истерии. Городские сумасшедшие и ряженые «ветераны АТО» с экранов безостановочно вопили о том, как будут резать агрессора. Представители властей надували щеки и издавали грозные звуки. Но для большинства жителей города происходящее на экране — часть какого-то параллельного мира.

О происходящем в городе «ПолитНавигатору» рассказал с глава фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете Андрей Лесик.

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В пятницу Харьковский горсовет проголосовал за выделение 62,2 миллионов гривен на тероборону. В том числе поддержали это решение и 10 депутатов от ОПЗЖ.

— Я не голосовал за это. И я свою позицию там озвучил.

Какую?

— Я сказал следующее: «С 2015 года моя позиция никогда не менялась. То, что происходит сейчас, особенно в последние несколько недель, когда президент Украины обозначает Харьков как один из потенциальных городов, которые якобы кто-то захватит, вызывает у меня недоумение. И я не вижу последовательной позиции у нынешнего руководства страны. Нас искусственно делят, тратятся миллиарды долларов чтоб стравить братские славянские народы…»

Меня перебивали, но я попытался донести простые мысли: «Самое страшное — это война… Зеленский не стал президентом мира. Он стал разочарованием. Политические преследования продолжаются. Закрываются независимые СМИ. Нужно разговаривать с людьми, которые живут в Луганске и Донецке».

Я сказал, что нас всё это время используют в большой геополитической игре. И призвал коллег обратить внимание на очень четкое выступление Татьяны Монтян в Совете безопасности ООН.

У меня складывается впечатление, что кто-то очень заинтересован втянуть Украину в открытое противостояние с российской армией. Заинтересованность у них только в одном: ослабить Россию. По большому счету, какой интерес Соединенным Штатам, чтоб Украина была в НАТО? Никакого смысла в этом нет.

Но, вступая в НАТО, Украина становится полигоном, мишенью для возможных в дальнейшем провокаций. Россия будет защищать свою территориальную целостность и безопасность.

Европейские страны уже начинают понимать, что конфликт в центре Европы никому не нужен. Это беженцы, дестабилизация ситуации. Никакого «Северного потока», допустим, не будет. А Америка в этом случае добивается того, что она будет продавать Европе свой сланцевый газ через терминалы в Польше. И Украина на данном этапе — разменная монета. Поэтому часто у наших СМИ вся их инсайдерская информация напоминает известное видео, где мужик возле стиральной машинки «вторгается»…

А горсовету больше нечем заняться, чем пускать деньги на ветер, то есть на территориальную оборону?

— У нас в горсовете сейчас какая деятельность? Должна была быть комиссия — ее отменили ввиду коронавируса. Секретарь горсовета до сих пор не избран. Постоянно внеочередные сессии, а плановые не проводятся. Ты уезжаешь из Харькова, а тебе сообщают: «А завтра сессия». Успеешь или нет — твои проблемы. Мне вообще непонятно, как будет жить и развиваться дальше город. Новый мэр, наверное, еще до конца не понял как вести работу. Плановых вопросов на сессии мы еще не рассматривали.

Но Терехов же отражает вторжение…

— Что можно комментировать? Без комментариев.

Что можете сказать о ситуации в Харькове?

— После того, как Зеленский указал на Харьков, мы увидели нездоровую информационную волну. Но несмотря на то, что от всех СМИ мы слышим об агрессии, в городе всё спокойно.

На днях мы отмечали 79-ю годовщину первого освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков. Представители ОПЗЖ, организаций «Патриоты — за жизнь» и Союз советских офицеров, другие небезразличные харьковчане возложили цветы к монументу Солдата. Там была полиция, обеспечивавшая безопасность. И были какие-то идиоты. Один кричал с балкона какие бранные слова. Мы уже привыкли к тому, что, когда возлагаем цветы к памятникам людей, воевавших с фашизмом, какие-то черти потом говорят, что это ватный шабаш.

Люди в городе живут своей жизнью. Выживают, по сути. У многих нет возможности платить за коммунальные услуги. Мы и сами находимся в холодных помещениях. Кто берет в аренду помещения, занимаясь той или иной деятельностью, знают, что счета за тепло пришли в 3,5-4 раза выше, чем ранее. У нас партийный офис большой, и содержать его с теплом просто невозможно.

Недавно совершили очередное нападение на наш офис. Порвали плакаты и баннеры после того, как мы там недавно проводили прием граждан.

А с чем граждане приходят в ваш партийный офис?

— Главные проблемы: отсутствие работы, мизерная пенсия, долги по коммунальным услугам, несправедливость. Просят помочь. Человек старшего возраста приходил с проблемой: нужно сделать операцию на сердце, денег нет.

Если смотреть телевизор, то там выборка совсем другая, чем на реальных улицах. Каждый второй готов брать автомат и идти воевать…

— Сумасшедшие. Я не хочу давать оценку этим высказываниями. Видимо, кто-то реализует проект, который называется «Как стравить два братских славянских народа». Россия сказала, что у них даже близко нет теоретически возможной, потенциальной идеи или сценария по нападению на Украину. Это полный бред. Это смехотворство, — всё, что с серьезными лицами обсуждают политики на ТВ. Русские и украинцы были и будут оставаться братскими народами. Просто тратятся миллиарды долларов на СМИ, на пропаганду. Звучит из уст президента непонятно что: на нас нападут и т.д.

Скорее всего, кто-то либо не хочет отдавать долги, либо стал заложником большой геополитической игры. А что вы хотите от СМИ? Они нагнетают эту ситуацию. Им, может, и хотелось бы, чтоб так произошло. Потому что каждый борется исключительно за свои интересы.

Никто в подобный сценарий не верит. Кто-то, может, выполняет эту функцию, потому что ему велели это делать. Но это же всё бред. В сегодняшних реалиях не нужно никуда ни вторгаться, ни нападать. Потому что у нас есть реальная энергетическая зависимость: дизельное топливо, электроэнергия, газ, что угодно…

Плохо, что заложником этой ситуации является украинский народ. Но я уверен, что будет мир. Никакая война нам не нужна. Нужно договариваться с кем угодно, только чтоб не гибли люди. Самое ценное — это мир и жизнь человека.

Поделитесь наблюдениями последних дней: информационная волна как-то отразилась на поведении и взглядах людей?

— Люди, например, начинают покупать недвижимость не в харьковском регионе, как планировали, а за границей. А у кого есть возможность — собрали манатки и уехали. Долгосрочные проекты сворачиваются, нет уверенности в завтрашнем дне. Это способствует только выводу капитала из страны — всё это нагнетание истерики.

У меня есть такие знакомые, которые подверглись панике и покинули город и страну. Но я не понимаю их логики. Мне кажется, сейчас убегают или уезжают массово те, у кого рыло в пуху и руки в крови после событий 2014 года: им есть чего бояться.

Я просто сторонник соблюдения Минских соглашений, установления мира в стране, привлечения к ответственности людей, которые совершили преступления против жителей Донбасса. Понятно, что альтернативы Минским соглашениям не было. ОПЗЖ еще 29 августа 2019 года на первом заседании Верховной рады подал законопроекты, которые способствовали бы мирному урегулированию. Но эти вопросы даже не включаются в повестку дня на протяжении двух с половиной лет.

Вместо решения всех этих замороженных и игнорируемых проблем мы в последние дни видели имитацию бурной деятельности. Этот праздник «день еднання»: флажков, ленточек наделали. Бывший судья Денис Неведомский, сейчас депутат горсовета от ОПЗЖ, предложил очень точный термин: «государственный инфантилизм». Когда не знаем, что делать, — давайте организуем «свято» (праздник). У нас уже этих «свят» — караул! Какое и с кем единение? Зеленский за последний год закрыл шесть телеканалов, десятки Интернет-изданий. О чем он?!

Нацкорпус заявлял, что «Оплот» возвращается в Харьков. Слышали эту инфу 146%?

— Комментировать бред даже не хочется. У них бурная фантазия, они храбрые где-то по кабинетам. А в реальной жизни — толпой на одного и в таком духе. Нацкорпус интересуют только бабки. За деньги они готовы на что угодно. Денег нет — они будут сидеть на одном месте ровно. И точка. Можно догадываться, что это криминалитет, который покрывается какими-то силовиками.

Говорят, в харьковских региональных организациях ОПЗЖ планировались перестановки?

— Пока всё подвисло по не зависящим от меня обстоятельствам. Но я надеюсь, что изменения, о которых говорилось, произойдут. Планировалось это еще на 14 января, на 19 января… И в городской, и в областной организациях. Когда это произойдет, только в плюс всё будет.

Как продвигается ваш судебный процесс? Еще не оправдали?

— Заседание назначено на 28 марта. До этого последнее заседание было 23 июня 2021 года. Оно должно было стать последним заседанием, на котором я допрошен. И мы готовы были переходить к дебатам и к вынесению приговора. Но ни с того ни с сего прокурор сказал, что хочет назначить экспертизу: как я бил сотрудников СБУ.

Мы на подобной экспертизе с адвокатом Дмитрием Тихоненковым настаивали еще на досудебном расследовании. Тогда нам было отказано. То есть следствие тогда считало, что доказательств достаточно. Почему же им в суде это понадобилось? Нам непонятно. Но после того, как была проведена экспертиза (закончили ее делать 4 августа), в суд она, по непонятным для нас причинам пришла только 25 ноября. До этого я в суд звонил десятки раз с просьбой: когда придет экспертиза, максимально быстро назначьте заседание. Потому что мы хотим закончить слушать дело! Ведь оно слушается фактически уже пять лет.

— Логично. Результаты экспертизы четыре месяца шли в суд. Теперь четыре месяца надо, чтоб они отлежались там?

— Мы с адвокатом, со своей стороны, настаиваем, что ни суд, ни прокуратура, ни в целом сторона обвинения не заинтересованы в вынесении приговора. Как нам стало известно, один из прокуроров перевелся из органов прокуратуры Харьковской области в неизвестном для нас направлении. А он был основным и в одном, и во втором деле. Напомню, первое — про сепаратизм: пост в Фейсбуке, которого никогда не было и нет. И второе касается «избиения» мною в больничной палате группы работников СБУ. Я напомню, что у меня следователь и потерпевший — это один и тот же человек! А второй потерпевший вообще неизвестно каким образом, вместе с первым, находился в больничной палате. Оснований там находиться у них не было.

Получается, тот, кто давил на суд, покрывал следователя СБУ, который является еще и потерпевшим, внезапно перевелся? Потому что не хочет после вынесения судьей оправдательного приговора нести ответственность за всё. Но я думаю, что это не меняет дела.

Здесь один факт важен. Судья назначил заседание на 28 марта. Мы проводили анализ со своими помощниками: это самое позднее заседание из всех назначенных вообще. До этого идут бракоразводный процесс, взыскание долгов и тому подобные дела.

— А что за иностранные тележурналисты недавно появлялись с вами в суде?

— Вместе с журналистами французского канала France TV я 26 января приезжал в Дзержинский райсуд Харькова. Хотел подать заявление, чтоб предотвратить искусственное затягивание процесса. Я рассказал журналистам, что происходит. Обо всех прелестях судебной реформы, которые проявляются и в моем процессе.

Французские журналисты очень были озадачены тем фактом, что потерпевший и следователь по моему делу — это один и тот же человек. Иностранцу трудно понять, почему человека незаконно содержат в СИЗО. Почему после освобождения держат больше шести месяцев, допускаемых законодательством, на круглосуточном домашнем аресте.

Я объяснил иностранцам, что все свои аргументы уже высказал в суде, а потому готов к прениям и окончательному решению. Но прокуратура, которая не в состоянии предъявить реальные доказательства, затягивает процесс искусственно. Поэтому прокуроры приходили в суд без полномочий, не подготовленными, заявляли бессмысленные ходатайства. В этом суть моего заявления-предостережения, поданного в суд: прокурорам надо не придумывать новые уловки, а готовиться 28 марта завершить процесс.

— Без французских журналистов местный суд не способен это понять?

— Мы не только о судебных перипетиях говорили. Речь зашла и о международной ситуации, отношениях с Россией, о том, как нагнетается военная истерия в обществе. Хотя мое дело связано и с этим. Меня преследуют за то, что я выступаю с мирными инициативами, за дружбу украинского и русского народов, не торгую принципами. Поэтому я был неудобен власти в 2017 году. Неудобен и сейчас.

— Догадываетесь, почему прокурор перевелся, не завершив дело?

— Я считаю, один из мотивов его перехода в прокуратуру другого региона — уйти от ответственности. Потому что он покрывал следователя СБУ, который был и потерпевшим, и следователем. Либо прокурор был его подельником. И нужно будет нести ответственность за это, когда я получу оправдательный приговор. Он понимает, что для него это было бы не повышение по карьерной лестнице, а взыскание, компенсация и т.п. То есть он будет нести персональную ответственность, вместе с бывшим прокурором области Данильченко.

Что придумал один из потерпевших? Что он пришел вручать повестку моим родителям и моей жене в больничную палату, именно в этот момент, когда я лежал под капельницей. И в результате, когда был вырван катетер из руки, когда я их просил выйти из палаты и дать возможность медикам оказывать помощь, следователи «пострадали». А зачем они туда вторглись, в эту палату?!

Я за то, чтоб 28 марта закончить слушание этого дела. Судья должен дать оценку всем событиям и набраться мужества — вынести решение. Мы готовы к любому варианту. Но уверены в оправдательном приговоре.

— Вы изначально поддерживали политолога Юрия Дудкина в его судебном процессе…

— С адвокатом Дмитрием Тихоненковым мы недавно съездили в Киев, где было назначено подготовительное заседание по делу Юрия Дудкина. Но уже второй раз подготовительное заседание не состоялось. Прошлый раз там кто-то из судей был на больничном. Теперь кто-то их коллегии судей был в совещательной комнате. Поэтому мы вернулись ни с чем. Подготовительное заседание неизвестно когда будет.