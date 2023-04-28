Харьковских фермеров бросают в застенки СБУ за торговлю с Россией
СБУ задержала украинского фермера, который вывез тонну зерна в Россию
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил пресс-центр СБУ.
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«Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Злоумышленником оказался 40-летний частный предприниматель из Купянского района, занимавшийся выращиванием и оптовой продажей сельскохозяйственных культур.
После захвата части региона он поддержал русских захватчиков и добровольно начал сотрудничать с местной оккупационной администрацией России. Установлено, что в августе прошлого года он получил от агрессора так называемый торговый патент на торговлю зерном. При этом коллаборант взял на себя обязательства по уплате налогов в бюджет страны-агрессора.
По данным следствия, за месяц он незаконно вывез в Россию более 1 тысячи тонн украинской пшеницы на общую сумму почти 5 млн грн. Там он реализовывал агропродукцию русским монополистам и получал от них расчет в рублях», – говорится в сообщении.
После отступления ВС РФ из Харьковской области фермер попытался «залечь на дно».
«Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей», – отчитались в СБУ.
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