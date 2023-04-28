Харьковских фермеров бросают в застенки СБУ за торговлю с Россией

Игорь Шкапа.  
28.04.2023 14:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Россия, СБУ, Сельское хозяйство, Украина


СБУ задержала украинского фермера, который вывез тонну зерна в Россию

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил пресс-центр СБУ.

СБУ задержала украинского фермера, который вывез тонну зерна в Россию Об этом, передает корреспондент...

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«Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Злоумышленником оказался 40-летний частный предприниматель из Купянского района, занимавшийся выращиванием и оптовой продажей сельскохозяйственных культур.

После захвата части региона он поддержал русских захватчиков и добровольно начал сотрудничать с местной оккупационной администрацией России. Установлено, что в августе прошлого года он получил от агрессора так называемый торговый патент на торговлю зерном. При этом коллаборант взял на себя обязательства по уплате налогов в бюджет страны-агрессора.

По данным следствия, за месяц он незаконно вывез в Россию более 1 тысячи тонн украинской пшеницы на общую сумму почти 5 млн грн. Там он реализовывал агропродукцию русским монополистам и получал от них расчет в рублях», – говорится в сообщении.

После отступления ВС РФ из Харьковской области фермер попытался «залечь на дно».

«Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей», – отчитались в СБУ.

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