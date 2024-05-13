Харьковским наступлением Россия преследует две цели – киевский эксперт

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Наступлением на Харьковском направлении российские войска проверяет украинскую оборону в поисках слабых мест, чтобы превратить его из тактического в стратегическое. Это даст возможность оттянуть ресурс ВСУ и открыть еще один фронт.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне, очевидно, продолжают испытывать на крепость украинскую оборону, и мы видим, что на некоторых участках россияне достигают тактических успехов. То есть, очевидно, что они имеют точно намерение превратить те небольшие тактические успехи, которые они имеют, в определенную стратегическую операцию, попробовать развернуть еще один вектор наступления на украинские позиции», – рассуждал он.

«Ну, и понятно, что со стратегической точки зрения тут две цели. Первая – это попытаться оттянуть тот дополнительный ресурс, который мы могли бы задействовать на восточном направлении и ослабить наши позиции там, или на южном, оттянуть его на северо-восточное направление. Ну, и политико-пропагандистская цель – создать картинку в телевизоре для путинского режима, что они могут наступать не только на одном направлении, а могут проводить несколько наступательных операций», – умничал Жовтенко.