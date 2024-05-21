Харьковское направление: наступать все сложнее, у ВСУ появилась возможность для контрудара

На Харьковском направлении российские войска продолжают наступление и ведут бои за город Волчанск, северная часть которого, находящаяся на левом берегу реки Волчья, практически полностью перешла под контроль ВС РФ.

Успех российской армии вынуждены признавать и представители киевского режима.

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«Враг не оставляет попыток внутри Волчанска вытолкнуть ВСУ из города. Город примерно на 60% контролируют ВСУ, то есть штурмы не прекращаются», – описывает ситуацию в городе замглавы подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха.

«На Слобожанском направлении российские войска освободили почти половину территории Волчанска. После взятия под контроль комплекса зданий агрегатного завода, передовые группы вышли к разрушенному мосту на улице Привокзальной», – указывает тг-канал проекта «Рыбарь», основанного российским военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

Не очень радостные для ВСУ новости с этого направления поступают от украинского военкора Олега Петренко.

«В северной части Волчанска российские войска продвинулись вдоль улиц Соборная, Короленко, Степная и в районе меловых гор. Под контроль противника перешел участок шириной до 3.2 км на глубину до 2.03 км. Продолжаются активные боевые действия. На западном фланге Волчанского направления противник имеет частичный успех в селе Старица вдоль улицы Масловка, занял территорию урочища Шевченково и оставшуюся часть урочища Кульма. Продвижение вражеских сил на участке шириной до 6.34 км на глубину до 2.3 км», – сообщает Петренко.

В свою очередь российский военкор Семен Пегов предупреждает, что у ВСУ есть потенциал для перелома ситуации на Харьковском фронте.

«Итак, для начала тезисно очертим, что мы имеем к 21 мая по результатам наших наступательных действий на этом направлении. Взят ряд приграничных сёл, наши войска забрали их, что называется с наскока, использовали эффект внезапности, противник откровенно проморгал наш рывок. До тех пор, пока враг ни очухался и ни пришёл в себя от этого фронтового хука – в первые пару-тройку суток потери наших войск были действительно минимальные, однако, в нокауте противник не оказался и начал огрызаться. Огрызаться болезненно и местами мощно, потери наши, соответственно, возросли», – пишет Пегов в своем паблике.

Из серьезных успехов ВС РФ он отмечает прорыв к Липцам и заход в центр Волчанска.

«Это из хорошего. Из плохого – наступать дальше с каждым днём становится все сложнее. Необходимые ротации личного состава, напитывание занятых территорий войсками и орудиями спустя почти две недели интенсивных боев иной раз становятся невозможными из-за массированного артиллерийского огня и насыщенности фронта вражескими фпв-дронами, которые, напомним, по оценкам многих военноначальников играют в этой войне, если не определяющую роль, то по крайней мере очень близкую к этому. Плюс ко всему, надо признаться честно – противнику удалось оперативно насытить Харьковский фронт не только фпв-дронами, но и спешно переброшенными сюда резервами и артиллерийскими установками. Если в начале наступательной операции по этим показателям (живая сила, арта, дроны) был относительный паритет, то сейчас численный перевес – и это очевидно всем на фронте – на стороне противника. Только под Волчанск было переброшено 27 батальонов, при этом враг обороняется, а не штурмует», – подчеркивает военкор.

По его мнению, «есть все основания полагать, что стянутых на Харьковское направление вражеских сил может оказаться достаточно для того, чтобы попытаться поймать нас на противоходе и завладеть инициативой».

«Необязательно, что враг на это решится, но такие риски безусловно есть, их надо учитывать и быть готовым к такому сценарию тоже. Есть проблемные моменты и в районе Липцов, где наши войска глубоко вклинились во вражескую территорию и образовали своего рода выступ (по аналогии с Торским и Времевским). Если подытожить, наши успехи – это очень славно, но заниматься опасным аутотренингом в духе враг бежит только пятки сверкают, завтра мы будем под Харьковом может оказаться чревато для нас самих. Ошибаться можно, самообманываться нельзя», – резюмировал Пегов.