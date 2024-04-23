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На Украине фактически в ежедневном режиме признают, что на подконтрольных Киеву территории местные жители ведут борьбу с украинским режимом.

Об очередном таком задержании отчиталась СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Служба безопасности задержала еще одного корректировщика ракетно-бомбовых ударов России по Харькову. Злоумышленник пытался выявить локации спецподразделения «Кракен» Главного управления разведки Министерства обороны Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для атаки планировалось задействовать баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы типа КАБ-500.

Указывается, что задержанным является идеологический сторонник России, публиковавший в соцсети «антиукраинские комментарии». Он арестован, ему грозит восемь лет лишения свободы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).