Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Противники киевского режима на подконтрольной Киеву территории, несмотря на угрозу репрессий, продолжают оказывать помощь российской армии.

В этот раз на Украине отчитались о задержании двух жителей Харькова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В результате спецоперации в прифронтовом регионе нейтрализована агентурная группа российской разведки, которая готовила серию воздушных атак на позиции ВСУ», – сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди основных целей «были фортификационные сооружения и укрепрайоны украинских войск, обороняющих областной центр», а для удара по локациям ВСУ планировалось «применить сверхтяжелые управляемые авиабомбы».

Подпольщики под видом ремонтников ездили по области, «где скрыто фиксировали места базирования украинских войск и расположение оборонных линий». Эту информацию они передавали в Россию.

«Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения», – сообщает СБУ.