Харьковское подполье наводит российский бомбы на позиции ВСУ
Противники киевского режима на подконтрольной Киеву территории, несмотря на угрозу репрессий, продолжают оказывать помощь российской армии.
В этот раз на Украине отчитались о задержании двух жителей Харькова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В результате спецоперации в прифронтовом регионе нейтрализована агентурная группа российской разведки, которая готовила серию воздушных атак на позиции ВСУ», – сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что среди основных целей «были фортификационные сооружения и укрепрайоны украинских войск, обороняющих областной центр», а для удара по локациям ВСУ планировалось «применить сверхтяжелые управляемые авиабомбы».
Подпольщики под видом ремонтников ездили по области, «где скрыто фиксировали места базирования украинских войск и расположение оборонных линий». Эту информацию они передавали в Россию.
«Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения», – сообщает СБУ.
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