Харьковское подполье наводит российский бомбы на позиции ВСУ

Игорь Шкапа.  
26.04.2024 12:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СБУ, Украина


Противники киевского режима на подконтрольной Киеву территории, несмотря на угрозу репрессий, продолжают оказывать помощь российской армии.

В этот раз на Украине отчитались о задержании двух жителей Харькова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Противники киевского режима на подконтрольной Киеву территории, несмотря на угрозу репрессий, продолжают оказывать помощь...

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«В результате спецоперации в прифронтовом регионе нейтрализована агентурная группа российской разведки, которая готовила серию воздушных атак на позиции ВСУ», – сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди основных целей «были фортификационные сооружения и укрепрайоны украинских войск, обороняющих областной центр», а для удара по локациям ВСУ планировалось «применить сверхтяжелые управляемые авиабомбы».

Подпольщики под видом ремонтников ездили по области, «где скрыто фиксировали места базирования украинских войск и расположение оборонных линий». Эту информацию они передавали в Россию.

«Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения», – сообщает СБУ.

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