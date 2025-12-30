Харьковскому дрону «Баба Яга» всё ещё нечего противопоставить – военкор
ВС РФ значительно продвигаются в противостоянии вооружениям, применяемым ВСУ и поставляемым натовскими хозяевами Киева.
Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не могу сейчас утверждать, что в плане применения БРЛП мы лидируем, но мы значительно продвигаемся в наращивании количества применяемых боеприпасов, качества оптоволокна, намотки, повышаем качество нашей ПВО, РЭБ, радиоэлектронной разведки, то есть идёт развитие.
Знаем, что на базе «Торнадо-С» мы сегодня применяем ракету, по ТТХ сравнимую с «Хаймарсом». Точность попадания ракеты «Вепрь», погрешность от 3 до 5 метров, можете себе представить. Я всё ждал, когда мы не просто выровняемся по потенциалу в таких ракетах с противником, а когда мы ещё и пойдём вперед – и в качественном отношении, и в количественном», – сказал Сладков.
«Арсенал применяемых средств растёт. Уже есть свои ударные коптеры такие, как «КВН» («Князь Вандал Новгородский»). Там уже на миллиарды долларов идет перечень техники, которую только КВН уничтожил.
В роде войск БПЛА уже делятся на свои рода войск. Разведывательные системы, транспортные системы, ударные системы, система ПВО, РЭБ, системы истребительные, транспортные.
Единственное, что пока нам тяжело с гексокоптерами. Тяжело. Никак не можем мы наладить массовое применение и создание так называемой «Бабы Яги». Которую, кстати, производят в Харькове. Но мы все равно отобьёмся», – рассказал военкор.
