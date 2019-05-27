«Харькову и Одессе – ждать прихода «вежливых людей». Всё произойдёт стремительно»

27.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Обвинения в адрес русских Одессы и Харькова по поводу якобы недостаточной активности в 2014 году – безосновательны, 90% местного населения и сегодня, в случае взятия местных администраций под защиту «вежливыми людьми», как это было в Крыму, поддержит воссоединение с Россией.

Об этом во время встречи с читателями в МХАТ заявил советник погибшего лидера ДНР Александра Захарченко, писатель Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гипотетически представим, что вдруг однажды Одесса просыпается, и там висит триколор или красный флаг над администрацией, и говорят: «Ребята, там зашли какие-то вежливые люди», и то же самое в Харькове будет. По моим ощущениям, в течение двух часов сами одесситы и сами харьковчане соберут всех правосеков, всех ублюдков и притащат в администрации.

И произойдет это очень быстро, а откуда-то взявшиеся триколоры и красные советские флаги будут висеть уже на 90% балконах и окнах. Это произойдет стремительно…

Вспомните Харьков, где до трехсот тысяч человек выходило на пророссийские митинги. Это аномальное просто количество людей. Они что уехали куда-то, куда-то делись? Конечно, люди запуганы, загнаны, задавлены, уничтожены. Конечно, им сложно сейчас так или иначе проявляться», – заявил Прилепин.

При этом, писатель подчеркнул, что пророссийские активисты сегодня не должны прибегать к партизанским действиям: «Вы говорите, вот, «партизанское движение». Не надо никакого движения, если мы туда не движемся, зачем нужно партизанское движение. Их там всех убьют, посадят и уничтожат», – ответил Прилепин критикам харьковчан и одесситов.