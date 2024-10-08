Харрис отказалась встречаться с Путиным без Зеленского, и не ответила на вопрос об Украине в НАТО

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Кандидат в президенты США Камала Харрис дала интервью программе “60 минут”американского телеканала CBS. В нем она сделала ряд важных заявлений по украинскому вопросу.

В частности, Харрис исключила встречу с Владимиром Путиным без участия Украины

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«Украина должна иметь право голоса в вопросе своего будущего»- заявила она и Она отвергла идею встречи с президентом РФ Владимиром Путиным «в одностороннем порядке».

Харрис также раскритиковала политику своего оппонента Дональда Трампа в отношении Украины, назвав ее «капитуляцией» перед российским наступлением, начавшимся в феврале 2022 года.

«Давайте проясним это.«Он говорит: «О, он может положить конец этому в первый же день». Знаете, что это значит? Речь идет о капитуляции, — утверждает Харрис.

«Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве», – повторила Харрис свое нашумевшее высказывание на первых и последних дебатах с оппонентом.

При этом Камала Харрис не ответила однозначно на вопрос о том, поддержит ли она вступление Украины в НАТО при победе на выборах.

«Это все те вопросы, которые мы будем решать, когда и если до этого дойдет», – уклончиво сказала она в интервью телеканалу CBS.

Ряд украинских политэкспертов скептически восприняли тезис о том, что никаких переговоров об Украине без ее участия не будет.

«Хочу понять логику. Объявлено, что встреча Джо Байдена, Кира Стармера, Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца по вопросам, связанным с Украиной, состоится 10 октября. Владимир Зеленский представит свой «план победы» 12 октября. В этот же день он встретится с Байденом. А почему именно такая очередность? И нам будут дальше говорить, что Запад не будет обсуждать Украину за спиной Украины?», – пишет, к примеру, покинувший страну политолог Константин Бондаренко.