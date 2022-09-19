Хасидов не пугает война – они тысячами едут в Умань, демонстрируя веру в ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В исторической части украинского города Умань в Черкасской области возле одного из отелей в районе паломничества хасидов найдены человеческие останки. Именно в этом микрорайоне был похоронен Цадик Нахман — основатель брацлавского хасидизма. Исходя из расположения останков, это четко указывает на то, что строители раскопали старинное еврейское кладбище.

Об этом сообщают уманские СМИ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Впервые на человеческие останки возле этого отеля наткнулись весной строители, когда начали копать котлован. Однако строители и владелец отеля не сообщили о находке в полицию, а вывезли часть останков вместе с землей в неизвестном направлении», – рассказывает уманчанин Алексей.

Новая находка костей была найдена рядом с местом, где уже были найдены человеческие останки и о чем сообщалось в прессе. Через несколько месяцев после дождливой погоды землю размыло, и хасиды заметили человеческие кости.

На следующий день около 20 хасидов взяли в руки лопаты и начали копать в том месте, где увидели останки. Всего за несколько часов было собрано около 30 костей.

«Эта территория – старинное иудейское кладбище. Это святое место. Здесь вообще нельзя строить!» – рассказал один из хасидов.

В 1810 году на старом еврейском кладбище Умани был похоронен рабби Нахман (1772-1810) из Брацлава (Бреслава), более известный как Цадик Нахман. Хасиды преследовались советской властью, особенно в 1930-х гг. После Второй мировой войны территория старого еврейского кладбища была передана под жилую застройку. Могила Нахмана оказалась под фундаментом одного из частных домов.

Отметим, что район паломничества хасидов имеет историческое значение и признан властями. В 1994 году указом президента Украины место захоронения рабби Нахмана получило статус историко-культурного центра.

Сообщество хасидов уверено, что узнав о факте нахождения человеческих останков, Офис Зеленского, областные и местные власти вмешаются, чтобы обеспечить строгое соблюдение местных и международных законов по сохранению кладбищ и прекращению осквернения.

Отметим, что в этом году несмотря на военные действия Умань снова стала местом паломничества хасидов. В этом году в город приехали 4000 хасидов, сообщает Объединенная еврейская община Украины.

«По данным Объединенной еврейской общины Украины, 4000 хасидов уже прибыли в Умань на ежегодное паломничество по случаю Рош а-Шана. С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину из разных уголков мира, несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ», – сообщили в еврейской организации.

Ранее ежегодно на Еврейский Новый год в Умань приезжало 25-30 тысяч хасидов. Но в этом году ежегодные мероприятия в связи с войной запрещены, а в прошлом году они запрещались из-за пандемии коронавируса.