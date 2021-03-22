Хатынь – Одесса – Тихановская: Теперь осталось только зигануть

23.03.2021, Минск, Артем Агафонов

Новости Украины

Утверждение о том, что короля играет свита, в общем-то, спорно. Короли вроде Лукашенко сами играют свитой, как хотят, и поиграть собой особо не дают. Но в случае с Тихановской оно верно на все 100 процентов. Недавняя домохозяйка без политического и вообще управленческого опыта сама по себе как политик ничтожна. Все решает ее окружение. А вот окружение это, похоже, заигралось, а то и доигралось.

Фотографии Тихановской с одиозным украинским депутатом Алексеем Гончаренко, которые сейчас активно обсуждаются белорусским обществом, вызвали крушение иллюзий у очень многих. Те, кто до сих пор считал ее «демократическим лидером» или просто рассчитывал после падения Лукашенко переждать годик под змагарами, которые, вроде, посимпатичнее Лукашенко с автоматом, после чего на честных выборах избрать нормальную власть, сейчас сильно задумались.

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Выступать против насилия и злоупотреблений власти – это одно, а улыбаться и позировать на фото рядом с одним из виновников «Одесской Хатыни» – совершенно другое.

Конечно, политикам иногда, ради каких-то высших целей приходится встречаться с неприятными людьми. Но Гончаренко – не настолько важная фигура, чтобы ради него уничтожать остатки репутации.

В Белоруссии он достаточно известен, и подавляющее большинство знает его, как подонка, который радовался массовому убийству мирных граждан в Одессе и чуть ли не танцевал на трупах в прямом эфире. Оказаться в компании такого – политическое самоубийство.

Вот только окружение Тихановской, в котором доминируют националисты, настолько оторвались от народа, что не понимают этого. Для змагара-русофоба встреча с Гончаренко – норма. Белорусские националисты давно дружат со своими украинскими единомышленниками, с которыми идеологически похожи до степени смешения.

Для простого гражданина – знак того, что продвигаемая в президенты дамочка, если не одобряет, то относится терпимо к такой форме диалога с политическими оппонентами, как их массовое сожжение.

Националистическое окружение Тихановской и раньше подставляло ее, заставляя говорить непопулярные вещи про язык, отношения с Россией и т.д. Все это подрывало ее авторитет в обществе, но она продолжала оставаться популярной фигурой, олицетворением альтернативы. Однако, после такого «каминг-аута» любой может усомниться в том, что Тихановская со своими змагарами окажется лучше Лукашенко, который, хоть и лютует в последнее время без меры, но хоть какой-то порядок в стране обеспечивает.

В 2020 году Тихановскую можно было создавать, как политика, с чистого листа. Она была символом протеста без какого бы то ни было политического бэкграунда и собственных политических заморочек, но с довольно значительной поддержкой и репутацией «кандидата надежды». Не человек, а мечта политтехнолога. И за несколько месяцев националистическое окружение загнали ее в то же самое бесперспективное электоральное гетто, в котором само находилось в последние в последние два десятилетие.

После фотосессии с Гончаренко ей осталось разве что зигануть, чтобы добить собственную репутацию окончательно.

Разумеется, этим проколом Тихоновской сотоварищи не могли не воспользоваться ее оппоненты. Лидер белорусских либерал-демократов Олег Гайдукевич уже высказался о том, что те, кто стоит за Тихановской, хотят, чтобы в Белоруссии появился свой сожженный с людьми Дом Профсоюзов. Не хотят. Они хотят красивые картинки с ликующими толпами. Но, если толпы не захотят ликовать, они перед подобным не остановятся. Среди змагаров отморозков достаточно.

Встреча Тихановской с Гончаренко состоялась накануне 78-й годовщины трагедии в белорусской Хатыни. И теперь власть, получившая в подарок такой шикарный инфоповод, решительно взялась за выстраивание в сознании обывателей смыслового ряда «Хатынь – Одесса – Тихановская».

21 марта в Хатыни был организован митинг-реквием, в котором Лукашенко говорил не столько о войне, сколько о современных змагарах, ставя знак равенства между ними и фашистами, сегодня возле посольства Украины был организован пикет против вмешательства во внутренние дела и героизацию нацизма. Тема «Одесской Хатыни» на нем тоже звучала.

В том, что акция была организована властью, сомневаться не приходится. Самодеятельность в подобных вещах не приветствуется, в этом я сам убедился, когда мы пытались пару лет назад провести акцию 2 мая возле того же посольства.