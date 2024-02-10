Хавич: «Главный выгодополучатель увольнения – сам Залужный. Зеленский остался в дураках»

Осенняя статья в «Экономист» уволенного вследствие тянувшегося несколько месяцев скандала бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного фактически была его рапортом об отставке.

Об этом на организованной порталом «Украина.ру» пресс-конференции в Москве заявил политический аналитик Олег Хавич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это и было настоящее заявление Залужного об отставке. Он признал неспособность реализовать политические планы, добиться успеха медийно раскрученного контрнаступления, анонсированного задолго до его начала. Таким образом он попытался с себя сбросить эту ответственность, представляя реакцию политического руководства как украинского, так и их кураторов. С тех пор Залужный только наращивал заявления и действия, которые расходились с виденьем политического руководства. Заявления, что нужно какое-то супер новое оружие, ещё что-нибудь.

Он вёл себя как человек, который нарывается на увольнение. В конце концов он его получил. Таким образом, будучи уволенным формально не по собственному желанию, он переложил ответственность за всё произошедшее в значительной мере, и самое главное – за всё, что будет происходить в зоне конфликта на своего преемника в некоторой мере и на самого Зеленского как на главного персонажа, на которого записан весь этот «гешефт», – сказал Хавич.