Хазин: Белоруссию губит либеральное экономическое образование молодёжи

Запад вводит санкции в отношении Белоруссии, потому что знает: образованная часть общества их поддержит.

Об этом сегодня, выступая на международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека» в Минске, заявил российский экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции вводятся по очень простой причине. Практически не осталось стран, где бы не было сегодня очень мощных либеральных групп, которые очень активно продавливают западную политику. Я, например, с чрезвычайной грустью смотрю на экономическое образование в Белоруссии. Здесь нет нелиберального образования. Любой человек, который получил экономическое образование в Белоруссии, точно знает, что правила игры определяются в Вашингтоне.

И после этого вы удивляетесь, что молодежь выходит на улицы. Она точно знает, что правы там – их научили здесь. И по этой причину санкции очень эффективны. Потому что там вводятся санкции, а здесь пятая колонна говорит: цивилизованные страны правы, их надо слушаться», – сказал Хазин.