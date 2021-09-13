Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
13.09.2021 19:48 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Запад, Молодёжь, Образование, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Экономика
Просмотров:

Хазин: Белоруссию губит либеральное экономическое образование молодёжи

Запад вводит санкции в отношении Белоруссии, потому что знает: образованная часть общества их поддержит....

Запад вводит санкции в отношении Белоруссии, потому что знает: образованная часть общества их поддержит.

Об этом сегодня, выступая на международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека» в Минске, заявил российский экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Санкции вводятся по очень простой причине. Практически не осталось стран, где бы не было сегодня очень мощных либеральных групп, которые очень активно продавливают западную политику. Я, например, с чрезвычайной грустью смотрю на экономическое образование в Белоруссии. Здесь нет нелиберального образования. Любой человек, который получил экономическое образование в Белоруссии, точно знает, что правила игры определяются в Вашингтоне.

И после этого вы удивляетесь, что молодежь выходит на улицы. Она точно знает, что правы там – их научили здесь. И по этой причину санкции очень эффективны. Потому что там вводятся санкции, а здесь пятая колонна говорит: цивилизованные страны правы, их надо слушаться», – сказал Хазин.

Позже, общаясь в кулуарах форума с журналистами, он пожелал белорусским оппозиционерам благоразумия.

«Отдельным гражданам – благоразумия, а народу не проявлять к этим гражданам излишнюю строгость. Хотя иногда, конечно, надо пороть. Лучше в начале немного пороть, чем потом они себе жизнь испортят, слушаясь разных вредителей», – сказал Хазин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть