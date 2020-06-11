11.06.2020, Москва, Игорь Петров
 
Крым, Россия
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Хазин: Братья Ротенберг – это российский «Илон Маск»


Российским аналогом Илона Маска являются братья Ротенберг которые построили Крымский мост.

Об этом в эфире телеканала «Капитал» заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России имеется полный аналог Маска, который построил не менее технологическую штуку, называется это Ротенберг, братья Ротенберг, которые построили мост в Крым. На самом деле, мост через этот пролив хотели построить давно, и даже в 1944 году построили. Но проблема в том, что там очень сложно, там очень сложные грунты, немцы его хотели построить, и там очень сложная ледовая обстановка. Собственно, вот в 1944 году мост этот срезали зимой.

По этой причине это – высокотехнологическое устройство, этот мост. Но это абсолютно то же самое. Есть способ, которым когда нужно что-то обязательно сделать, это что-то выводится из-под власти бюрократии. Могу вас уверить, что если бы эти деньги дали бы НАСА, то отчетов было бы на порядок больше, а корабль бы никуда не полетел», – сказал Михаил Хазин.

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