Хазин обвинил Набиуллину в искусственном обвале рубля «по приказу Запада»

Елена Острякова .  
11.08.2023 18:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Финансы


Центробанк России искусственно занижает курс рубля по приказу МВФ.

Об этом в интервью радиостанции «Спутник» заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Центробанк России искусственно занижает курс рубля по приказу МВФ. Об этом в интервью радиостанции...

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«Запад сказал: сейчас (после начала СВО – ред.) российская экономика рухнет. Российская экономика не рухнула. Более того, начался экономический рост в начале года из-за того, что очень большие бюджетные оборонные инвестиции распределились по экономике. Запад взвился: как, у них экономический рост, немедленно прекратить!

Вот задача, которая была поставлена Западом перед Центробанком и Минфином – чтобы прекратился экономический рост. Эту задачу они решают. При этом было сказано: придумайте, чтобы вас не уволили за вредительство. Вот они и сочиняют различные легенды о динозаврах», – сказал Хазин.

По его словам, либеральные эксперты ожидали, что поскольку правительство направило в экономику страны значительные средства, то это вызовет инфляцию. Но правительство деньги вложило в реальный сектор, а они способствуют увеличению оборота рубля. Это, в свою очередь, не подстёгивает, а, напротив, тормозит инфляцию.

Эксперт утверждает, что в интернете были ссылки на документ МВФ, в котором говорилось, что надо девальвировать рубль.

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