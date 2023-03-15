Хазин объяснил, почему враг России Лагард расхвалила Набиуллину

Елена Острякова .  
15.03.2023 18:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард расхвалила главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину.

Об этом она заявила российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ей от лица президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард расхвалила главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину. Об этом она...

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«Я думаю, что Эльвира, которую я отлично знаю, очень хорошая глава Центрального Банка. Она очень быстро поняла положение дел и резко увеличила процентные ставки. Это было в то время правильной мерой для предотвращения крайне высокой инфляции. Для того, чтобы люди, вложившие деньги в Россию (в основном русские) оставили деньги в России. Так что ей это очень хорошо удавалось в первые дни. И в результате инфляция выросла, но не очень сильно, и затем снова пошла вниз. Она проделала великолепную работу, я без колебаний говорю это», – сказала Лагард.

Российский экономист Михаил Хазин считает, что Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов действовали в интересах Запада, а российскую экономику спасла команда премьер-министра Михаила Мишустина.

«Набиуллина, резко повысив ставку заблокировала кредитование экономики. Это должно было ее обвалить. Она в этой ситуации выступала на стороне Запада. Недаром Кристин Лагард ее так высоко ценит. В реальности этот эффект оказался слабоват. А деятельность правительства, которое расшило платежи, которые были нужны ряду предприятий, и стимулировало частные домохозяйства, что позволило увеличить внутренний спрос и фактически спасло экономику от обвала.

Иными словами, эффективность действий Запада была изначально не самой высокой. Они просто не понимают, как устроена российская экономика. Набиуллина присоединилась к западным санкциям, чтобы обрушить российскую экономику. Но действия Мишустина и его команды (Силуанов выступал не стороне Набиуллиной) позволили нас от спада спасти», – сказал Хазин.

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