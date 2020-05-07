Хазин: Проект Новороссии сорвали российские либералы

07.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Идея отделения земель исторической Новороссии от Украины не увенчалась в 2014 году успехом, поскольку многочисленные либералы, по-прежнему занимавшие многие высокие должности в России, саботировали создание привлекательной модели, которая могла бы конкурировать с раскрученным украинской пропагандой мифом о «евроинтеграции».

Об этом в ходе конференции с общественным движением «Донецкая Республика» заявил российский экономический эксперт Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была идея Русской весны – она предполагала, что вся Новороссия, от Одессы до Харькова, из состава Украины выйдет. Но тогдашняя либеральная Россия предъявить модель свою не смогла. Во всяком случае, её модель оказалась далеко не такой симпатичной для большого количества людей, как модель ЕС.

На тот момент у России вообще модели не было. Потому что Россия хотела жить не хуже ЕС. И логика альтернативных пропагандистов была абсолютно банальна: «Если РФ тоже рвётся в ЕС, то почему Украина не может её обогнать?» И на это возразить было нечего», – рассказал эксперт.

«На самом деле, это было следствие того, что те процессы разрушения либеральной модели, которые начались уже в 2000 году, ещё не приняли такой масштаб, чтобы они всем стали понятны. А сегодня они уже всем понятны», – добавил Хазин.