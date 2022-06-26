Хазин пророчит раздел Хорватии между Сербией и Венгрией
26.06.2022 00:15 (Мск), Москва
Границы Восточной Европы будут пересмотрены. В результате земли Хорватии разделят между собой Венгрия и Сербия.
Об этом в интервью литовскому youtube-каналу «Интерпретация» заявил известный российский экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Орбан хочет Трансильванию и выход к морю. Это значит, что Хорватию расчекрыжат: часть отдадут сербам, а часть – венграм. Словению трогать не будут: она очень маленькая», – сказал Хазин.
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