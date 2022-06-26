Хазин пророчит раздел Хорватии между Сербией и Венгрией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Границы Восточной Европы будут пересмотрены. В результате земли Хорватии разделят между собой Венгрия и Сербия.

Об этом в интервью литовскому youtube-каналу «Интерпретация» заявил известный российский экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Орбан хочет Трансильванию и выход к морю. Это значит, что Хорватию расчекрыжат: часть отдадут сербам, а часть – венграм. Словению трогать не будут: она очень маленькая», – сказал Хазин.