Хазин: Путин развалил Запад на закрытых переговорах

31.10.2022  19:56 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин вел «верхний слой закрытых переговоров» с консервативной частью элит США перед началом СВО, чтобы не допустить объединения Запада.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин.

Президент РФ Владимир Путин вел «верхний слой закрытых переговоров» с консервативной частью элит США...

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«Если бы начали очень активно ликвидацию либеральной команды, мы бы получили те же самые санкции, но еще – объединенный против нас Запад. Сегодня США с Великобританией приняли решение валить Евросоюз вообще и Германию, в частности. До тех пор, пока они приняли такое решение, наша спецоперация могла бы очень дорого нам стоить. Начать ее мы обязаны были, потому что если бы мы подождали даже неделю-две, нам это дорого бы стоило. Ключевой задачей была договоренность с консервативными американскими кругами. Пока она не была достигнута, у нас во многом были связаны руки», – сказал Хазин.

Сейчас, по его мнению, в США принято решение «отступить на уровень АУКУС» (антикитайский военный союз США, Британии и Австралии) и не заниматься военным противостоянием в Европе.

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