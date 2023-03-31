Хазин рассказал, кого надо убрать, чтобы в мире появилась рублёвая экономическая зона

Владимир Гладков .  
31.03.2023 20:49
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Финансы


Весь мир стремительно отказывается от доллара и переходит к расчётам в национальных валютах, однако Россия в этой гонке, несмотря на своё противостояние с Западом, остаётся в числе отстающих.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский экономист Михаил Хазин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Весь мир стремительно отказывается от доллара и переходит к расчётам в национальных валютах, однако...

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«Концепция «AUKUS», которую уже двигают американские власти, это создание долларовой валютной зоны. А ещё будет зона юаней, рупий. Между прочим, Индия уже объявила, что она создаёт пул стран, которые будут рассчитываться в рупиях. И в этот пул, кстати, они включили Новую Зеландию», – отметил Хазин.

Однако он подчеркнул, что рублёвой зоны в мире пока что не предвидится.

«А вот зона рубля будет в том случае, если мы сменим политику. А для этого нужно убрать Набиуллину и Силуанова. Потому – пока что Набиуллина и Силуанов, мы будем держаться за доллар двумя руками», – возмутился экономист.

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