Хазин рассказал про невозможность «зеленой революции» в ближайшие 20 лет

04.01.2022  17:01 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Россия, Экономика, Энергетика


Если «зелёную революцию» в энергетике, о которой говорят в Европе, начать прямо сейчас, то ничего, кроме сжигания ресурсов, из этого не получится.

Об этом в эфире киевского интернет-канала «Капитал» заявил российский экономист Михаил Хазин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если «зелёную революцию» в энергетике, о которой говорят в Европе, начать прямо сейчас, то...

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«Для того чтобы начать эту «зелёную революцию», надо ещё лет 15-20 потратить на усиление энергетики, усиление экологических производств, на развитие рудной промышленности, потому что всё это надо добывать. И при этом – промышленности перерабатывающей, потому что нельзя весь этот свинец, кобальт и прочее добывать из земли. Надо будет перерабатывать то, что вышло из строя, те же самые аккумуляторы. И так далее», – сказал экономист.

«И пока этого нет, даже начинать это нельзя. А если они сейчас это попытаются реализовать, то ничего, кроме сжигания ресурсов, они не получат», – резюмировал.

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