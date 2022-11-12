Хазин: С 2014 года ответственные за Украину «распилили» до 10 млрд долларов

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Новости Украины

Уже после переворота 2014 года Россия потратила на безрезультативное продвижение своей «мягкой силы» на Украине до 10 миллиардов долларов. Однако население бывшей советской республики по-прежнему верит, что их светлое будущее связано со вступлением в НАТО и ЕС, а теперь еще – и с получением репараций от РФ.

Об этом на заседании клуба «Улицы правды» заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Киева есть политический проект. Все граждане Украины знают, что если они победят, то они будут членами Евросоюза, НАТО и на деньги от России, которыми она будет компенсировать потери, все будут как сыр в масле кататься. Это политический проект современной Украины, и хохлы верят истово», – сказал Хазин.

Деньги, которые выделяла Россия на продвижение своих идей, были разворованы, полагает он.

«Покажите мне, что предлагает Россия. «Русский мир». А что это такое? Я понимаю с точки зрения внутренних бюджетов. Там выделено 9 или 10 млрд долларов с 2014 года. Где они все? В том числе, у украинских олигархов. И это все. Никто не может объяснить, почему концепция Русского мира в глазах хохла должна перевесить эту замечательную картину, как он как сыр в масле катается», – сказал Хазин.