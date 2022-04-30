Хазин: В украинской авантюре США просчитались с запасом прочности своей экономики

30.04.2022  09:48 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, ЕС, Политика, США, Украина, Экономика
Новости Украины

Военная поддержка Соединенными Штатами киевского режима усугубляет ситуацию в американской экономике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экономист Михаил Хазин.

Военная поддержка Соединенными Штатами киевского режима усугубляет ситуацию в американской экономике. Об этом, передает...

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«Американцы в украинской авантюре изначально просчитались с запасом прочности своей экономики. Экономика США вышла на устойчивые темпы спада и будет с такими нарастающими темпами падать достаточно долго. На фоне таких серьезных внутренних потрясений активное вооружение Украины лишь усугубляет ситуацию. Здесь не работает модель неплохого заработка на экспорте оружия, так как Киев получает все в кредит», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

При этом он добавляет, что не менее печальная ситуация складывается для европейской экономики.

«В Евросоюзе инфляция в марте по сравнению с инфляцией в феврале выросла в полтора раза. Была промышленная инфляция по итогам февраля – 20%, по итогам марта – 30%. А, значит, европейскую экономику через два месяца ждет полный коллапс. Европейцы поняли, что их загнали в ловушку, причем ловушку, из которой нет нормального выхода: нынешние политики, не уйдя в отставку, отменить [антироссийские] санкции не могут», – считает Хазин.

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