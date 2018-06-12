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Хельсинский союз по правам человека присоединился к запугиванию украинских болельщиков
Украинское подразделение Хельсинского союза по правам человека присоединилось к кампании режима Петра Порошенко по запугиванию болельщиков, планирующих посетить чемпионат мира по футболу в России.
Соответствующие заявления на пресс-конференции в Киеве озвучил Олег Мартыненко, руководитель отдела аналитики украинского Хельсинского союза по правам человека, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть такое понятие в криминологии как виктимность, такое поведение, которое предполагает человека к тому, что он окажется жертвой преступления. Так вот, эта категория наших болельщиков является чрезвычайно уязвимой, или, по-научному, виктимной.
Потому что они приезжают на короткий срок, и они, в отличие от наших заробитчан, не согласны подчиняться российским традициям, законам – для того, чтобы заработать денег. Они едут развлекаться, поэтому их поведение изначально будет в лучшем случае нейтральным, но не таким, которое бы полностью устраивало российское законодательство.
Болельщик может кричать свои кричалки на стадионе. После стадиона он может ходить по улицам и рассказывать, эмоционально делиться своими впечатлениями, в том числе на украинской мове, что тоже может обращать внимание патриотически настроенных россиян.
Каким будет результат этих обсуждений – тяжело прогнозировать. Конфликты также могут быть.
Прибавим условия проживания, покупки различных товаров, где также возможны различные нарушения, конфликты, ссоры.
Таким образом, получаем 5 тысяч наших граждан, которые поместили себя в обстановку, в которой они являются объектом повышенного криминогенного интереса со стороны незаконопослушных граждан не только России, но и других стран», – сказал «правозащитник».
Спасибо!
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