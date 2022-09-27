Хербст: «Думаю, в следующем году Украина получит американские танки и самолеты»

27.09.2022  11:20 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

США посылают Украине достаточно оружия, чего не скажешь о странах Европы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США посылают Украине достаточно оружия, чего не скажешь о странах Европы. Об этом в...

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«На мой взгляд, помощи из Америки достаточно, помощи из Европы – почти достаточно. Но они обещают больше, чем посылают, и это проблема. Если эта помощь, на мой взгляд, не уменьшится, я уверен в победе Украины. И, на мой взгляд, эта помощь не уменьшится. Есть некоторые голоса на Западе, которые готовы сдаться Путину, но эти голоса не очень влиятельные, слава богу», – сказал экс-посол.

«Белый дом обычно не хочет посылать то, что Украина просит, но после какого-то времени, после критики из Конгресса и других они передумывают. Мы это видели уже несколько раз.

Пока Белый дом не готов посылать истребители, танки и другую технику, артиллерию с дальностью до 300 километров. Но, наверное, когда-то в следующем году они передумают и мало- помалу пошлют. Я не сказал бы все, но многое из того, что сейчас Украина просит, мы пока не посылали», – заявил Хербст.

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